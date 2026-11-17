Un Gruyère friburghese sul podio

Il protagonista svizzero è il Gruyère AOP Réserve della fromaggeria di villaggio di Rossens, prodotto da Vincent Guillet e stagionato per 18 mesi. Con 81 punti, ha eguagliato il risultato dei due rivali francesi in cima alla classifica. Per decidere il vincitore è stato quindi necessario uno spareggio: dai punteggi assegnati ai tre formaggi sono stati esclusi quelli più alti e quelli più bassi. Il Gruyère friburghese ha così chiuso al terzo posto, portando comunque a casa due importanti riconoscimenti: miglior formaggio svizzero e miglior Gruyère AOP del concorso.

Il trionfo del Comté francese

A conquistare il titolo mondiale è stato il Comté DOP Fort des Rousses, prodotto dalle Fromageries Arnaud con il marchio Juraflore. Il formaggio viene stagionato per 24 mesi nelle cantine a volta di un'antica fortezza militare nel Giura francese, dove riposano oltre 100'000 forme. A distinguerlo sono la complessità del gusto e gli aromi di nocciola e spezie. Sul secondo gradino del podio è salito l'Ossau-Iraty d'Agour, formaggio di pecora dei Paesi Baschi francesi, anch'esso con 81 punti. A completare le prime cinque posizioni sono l'Erborinato di Capra della Latteria Sociale di Cameri, in Piemonte, e il Queijo de Ovelha Curado portoghese, entrambi con 79 punti e premiati come migliori formaggi dei rispettivi Paesi.