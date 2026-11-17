Sono questi i migliori formaggi del mondo: medaglia di bronzo per la Svizzera
Un Gruyère friburghese conquista il terzo posto ai World Cheese Awards. Quattro gli elvetici tra i 14 finalisti. Ecco il vincitore
Un Gruyère friburghese conquista il terzo posto ai World Cheese Awards. Quattro gli elvetici tra i 14 finalisti. Ecco il vincitore
FRIBORGO - La Svizzera è arrivata a un passo dal conquistare il titolo di miglior formaggio del mondo. Ai World Cheese Awards 2026, disputati a Cordova, in Spagna, un Gruyère AOP Réserve prodotto a Rossens, nel canton Friburgo, si è piazzato al terzo posto, ottenendo lo stesso punteggio dei due formaggi francesi che lo hanno preceduto. A spuntarla, dopo uno spareggio, è stato un Comté stagionato 24 mesi della Fromagerie Arnaud, seguito dall'Ossau-Iraty d'Agour, prodotto nei Paesi Baschi francesi.
Il concorso, organizzato dalla britannica Guild of Fine Food, ha visto sfidarsi 5330 formaggi provenienti da 45 Paesi. A giudicarli, attraverso degustazioni alla cieca, sono stati 270 esperti internazionali, che ne hanno valutato aspetto, aroma, consistenza e gusto. Tra i 108 formaggi premiati con la menzione «Super Gold», una giuria di 14 specialisti ha poi scelto i finalisti e decretato il vincitore.
Un Gruyère friburghese sul podio
Il protagonista svizzero è il Gruyère AOP Réserve della fromaggeria di villaggio di Rossens, prodotto da Vincent Guillet e stagionato per 18 mesi. Con 81 punti, ha eguagliato il risultato dei due rivali francesi in cima alla classifica. Per decidere il vincitore è stato quindi necessario uno spareggio: dai punteggi assegnati ai tre formaggi sono stati esclusi quelli più alti e quelli più bassi. Il Gruyère friburghese ha così chiuso al terzo posto, portando comunque a casa due importanti riconoscimenti: miglior formaggio svizzero e miglior Gruyère AOP del concorso.
Il trionfo del Comté francese
A conquistare il titolo mondiale è stato il Comté DOP Fort des Rousses, prodotto dalle Fromageries Arnaud con il marchio Juraflore. Il formaggio viene stagionato per 24 mesi nelle cantine a volta di un'antica fortezza militare nel Giura francese, dove riposano oltre 100'000 forme. A distinguerlo sono la complessità del gusto e gli aromi di nocciola e spezie. Sul secondo gradino del podio è salito l'Ossau-Iraty d'Agour, formaggio di pecora dei Paesi Baschi francesi, anch'esso con 81 punti. A completare le prime cinque posizioni sono l'Erborinato di Capra della Latteria Sociale di Cameri, in Piemonte, e il Queijo de Ovelha Curado portoghese, entrambi con 79 punti e premiati come migliori formaggi dei rispettivi Paesi.
Quattro formaggi svizzeri tra i migliori
La Svizzera è riuscita a piazzare quattro prodotti tra i 14 finalisti. Oltre al Gruyère di Rossens, si sono fatti strada fino alla finale il Kaltbach Appenzeller di Emmi, con 77 punti, lo Stärnächäs Extra 10 dell'affinatore Walo von Mühlenen, con 76 punti, e la Tomme Agnès, presentata da Gourmino, con 75 punti. Quest'ultima nasce dalle mani della casara Agnès Spielhofer Beroud nella fromaggeria O'Lait di Saint-Imier, nel Giura bernese. Il Kaltbach Appenzeller si è inoltre aggiudicato il titolo di miglior formaggio a latte crudo dell'intera competizione.
Pioggia di medaglie per la Svizzera
Ma i successi elvetici non si fermano ai piazzamenti in finale. Secondo quanto riportato da «foodaktuell», i formaggi svizzeri hanno conquistato in totale 26 riconoscimenti «Super Gold», 72 medaglie d'oro, 100 d'argento e 92 di bronzo. Un bilancio che conferma i prodotti caseari svizzeri tra i più premiati dell'edizione 2026 del concorso internazionale.