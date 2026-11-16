Un weekend di spintoni e insulti
Tre episodi poco edificanti hanno contraddistinto il fine settimana del pallone regionale. Ecco il triste resoconto.
BELLINZONA - Povero pallone. È stato un weekend turbolento sui campi del calcio regionale con ben tre episodi che stanno facendo discutere. Quello "peggiore" si è probabilmente verificato nel tardo pomeriggio di domenica in coda alla partita tra Ravecchia e Claro, valida per il campionato di terza lega. Dapprima una baruffa iniziata in campo e culminata con una doppia espulsione. Poi un secondo episodio che ha coinvolto uno spettatore e un giocatore che nel frattempo era stato espulso a sua volta.
Acqua sul fuoco
«Parlare di rissa è un po' esagerato – commenta Darko Tesic, presidente del Ravecchia, raggiunto telefonicamente da tio.ch –. È stata una partita con più cartellini rossi nel finale. C'erano punti pesanti in palio visto che entrambe le squadre si trovano negli ultimi posti della classifica. Si sta avvicinando la pausa invernale e quindi i nervi sono messi un po' a dura prova. Si tratta di episodi spiacevoli. Non dovrebbero mai capitare. Però a volte si perde la lucidità».
Post partita conviviale
Qualcuno ha riportato di un pugno in campo. Partito a quanto pare da un giocatore del Claro verso un avversario. «Vorrei un attimo placare gli animi – dice Tesic –. Più che un pugno è stata una manata. Il nostro giocatore sta bene. Ci sono stati attimi di polemica. Ma la maggior parte della gente coinvolta stava cercando di mettere calma. Si era già arrivati al 90esimo minuto. L'arbitro ha fischiato la fine senza concedere i recuperi e devo dire che il post partita è stato conviviale. Con i dirigenti del Claro, vittorioso per 3 a 0, che si sono fermati a bere qualcosa con noi».
«Episodi distinti»
Presente al match anche Livio Bordoli, responsabile tecnico della Federazione ticinese di calcio. «Ogni settimana diversi nostri collaboratori si recano sui campi per verificare il livello di fair play – ricorda –. Facciamo tanti sforzi. Non possiamo però controllare tutto. Stavolta poi io mi trovavo al campo per caso, perché vivo in zona. Confermo che ci sono stati due episodi critici distinti. Ed è strano perché fino a pochi minuti dalla fine la partita era tranquilla. Gli animi si sono accesi di colpo. Eviterei tuttavia di enfatizzare. Sono brutte situazioni ma non ingigantiamole. Anche perché poi la maggior parte dei presenti è rimasta sul posto in un clima sereno».
I casi di Stabio e Locarno
D'accordo, ma non si può nascondere che quello alle spalle è stato un weekend decisamente sopra le righe per il pallone nostrano. Ad esempio ci sono state scintille anche nel pomeriggio di sabato al campo Montalbano di Stabio. E in questo caso ci si riferisce alla partita degli allievi B tra i padroni di casa e il Mendrisio. Le immagini confuse che girano sul web evidenziano spintoni e insulti. Oltre ad alcuni giovani giocatori, nell'increscioso spettacolo potrebbero essere coinvolti anche alcuni genitori.
E poi c'è il match tra Cadenazzo e Ascona, valido per la tredicesima giornata di seconda lega e chiusosi sabato sera col risultato di 3 a 2 per la squadra di casa. Il post partita della sfida, disputata eccezionalmente al Lido di Locarno, è stato decisamente poco sportivo. «A livello emotivo è stata una partita complicata – afferma il presidente del Cadenazzo Arnaldo Caccia –. Peccato per certe situazioni. L'ultima delle quali consumatasi davanti alla buvette. Battibecchi che si potevano evitare».
Specchio della società
«Spintoni e insulti purtroppo li vediamo anche nella vita di tutti i giorni – fa notare Bordoli –. È triste da dire, ma è così. Il pallone è un po' lo specchio della società. Cerchiamo sempre di promuovere una cultura sana dello sport. In fondo il nostro dovrebbe essere solo calcio amatoriale. Spiace che si verifichino questi episodi. Ci sono anche tanti momenti positivi però».