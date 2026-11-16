Un weekend di spintoni e insulti

Post partita conviviale

Qualcuno ha riportato di un pugno in campo. Partito a quanto pare da un giocatore del Claro verso un avversario. «Vorrei un attimo placare gli animi – dice Tesic –. Più che un pugno è stata una manata. Il nostro giocatore sta bene. Ci sono stati attimi di polemica. Ma la maggior parte della gente coinvolta stava cercando di mettere calma. Si era già arrivati al 90esimo minuto. L'arbitro ha fischiato la fine senza concedere i recuperi e devo dire che il post partita è stato conviviale. Con i dirigenti del Claro, vittorioso per 3 a 0, che si sono fermati a bere qualcosa con noi».

«Episodi distinti»

Presente al match anche Livio Bordoli, responsabile tecnico della Federazione ticinese di calcio. «Ogni settimana diversi nostri collaboratori si recano sui campi per verificare il livello di fair play – ricorda –. Facciamo tanti sforzi. Non possiamo però controllare tutto. Stavolta poi io mi trovavo al campo per caso, perché vivo in zona. Confermo che ci sono stati due episodi critici distinti. Ed è strano perché fino a pochi minuti dalla fine la partita era tranquilla. Gli animi si sono accesi di colpo. Eviterei tuttavia di enfatizzare. Sono brutte situazioni ma non ingigantiamole. Anche perché poi la maggior parte dei presenti è rimasta sul posto in un clima sereno».