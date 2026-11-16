La stilettata contro Lega e UDC: «Uniti solo per le poltrone»
I liberali radicali accusano l’alleanza Lega-UDC di opportunismo sulle responsabilità di governo e sulla gestione dei conti pubblici.
BELLINZONA - «Due seggi al Governo, nessuno quando arriva il conto». Il PLR ticinese va all'attacco dell'alleanza Lega-UDC, accusando i due partiti di voler condividere i benefici della presenza in Governo, ma di prendere le distanze dalle responsabilità quando si tratta di discutere delle finanze cantonali.
Una dura presa di posizione, quella affidata questa mattina a un lungo post sui social dai liberali radicali, che prende di mira in particolare l'UDC e la recente dichiarazione di Ascona.
Al centro della polemica c'è la responsabilità nella gestione dei conti pubblici. «L'UDC ha una curiosa concezione della responsabilità. Quando si spartiscono le poltrone, i seggi sono anche suoi. Quando si discutono i conti, il Governo diventa improvvisamente quello di Christian Vitta», scrive il PLR.
I liberali radicali ricordano che la Lega dispone di due consiglieri di Stato dal 2011 e che, dal 2019, quei seggi sono stati conquistati attraverso la lista comune Lega-UDC. Un'alleanza dalla quale, secondo il PLR, i democentristi cercherebbero di prendere le distanze all'occorrenza.
«Non si possono condividere i seggi e rinunciare alle responsabilità», sottolinea il partito, ricordando che, sebbene il direttore del Dipartimento delle finanze abbia compiti specifici, ogni dipartimento contribuisce alla spesa pubblica e le decisioni sui conti competono all'intero Governo.
La dichiarazione di Ascona nel mirino
A scatenare la reazione liberale radicale è anche la dichiarazione di Ascona dell'UDC, che il PLR liquida come una «berlusconata», paragonandola a una versione ticinese del celebre «contratto con gli italiani» di Silvio Berlusconi.
Nel comunicato, i liberali radicali accusano i democentristi di voler impartire lezioni di coerenza agli altri partiti, senza però fare i conti con le proprie contraddizioni. Citano ad esempio l'astensione dell'UDC sull'aumento del moltiplicatore d'imposta a Lugano, proposto dal Municipio nel quale Marco Chiesa è responsabile delle finanze.
Secondo il PLR, il comportamento dell'UDC seguirebbe uno schema ricorrente: «Prima fugge in avanti per distinguersi dalla Lega. Poi la rincorre quando si tratta di salvare i seggi (e i salari) a Bellinzona, Berna e Lugano. Si separano nei proclami, si ricongiungono sulle poltrone».
La difesa della politica fiscale liberale
Il PLR respinge inoltre l'idea di dover sottoscrivere impegni politici dettati dall'UDC. «Ringraziamo per i compiti assegnati, ma dall'Ottocento sono gli elettori ticinesi a giudicarci, e continueremo a rispondere a loro», si legge nella presa di posizione.
I liberali radicali rivendicano quindi le proprie battaglie in materia fiscale, dalle riforme promosse da Christian Vitta per alleggerire il carico fiscale in Ticino fino all'attuale opposizione, a livello nazionale, all'aumento dell'IVA, che secondo il partito renderebbe più costosi acquisti e servizi.
«Per difendere i contribuenti non abbiamo aspettato un contratto dell'UDC. Le nostre firme le mettiamo sulle riforme», afferma il PLR.
«Sovranisti in Ticino, vassalli a Berna»
L'affondo finale riguarda la tenuta dell'alleanza Lega-UDC e l'autonomia politica rivendicata dai due partiti. Per i liberali radicali, a mantenere unita la lista comune sarebbe soprattutto «la paura di perdere i posti».
Il PLR contesta inoltre quella che considera una contraddizione tra la difesa dell'indipendenza ticinese e il peso delle direttive provenienti dai vertici nazionali. Da qui la stoccata: «Sovranisti in Ticino, vassalli a Berna».
Il comunicato si chiude con un ultimo invito rivolto agli avversari politici: «Prima di fare i conti in tasca agli altri, provate a fare i conti con le vostre responsabilità». E con una firma ironica: «Con vibrante cordialità, il vostro PLR».