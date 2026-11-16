Mafie senza confini, all'USI

Tra i relatori figurano rappresentanti del mondo accademico e di quello giudiziario, tra cui Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Torino, Sergio Mastroianni, Procuratore federale del Ministero pubblico della Confederazione, e Annamaria Astrologo, Professoressa titolare all'USI e Responsabile scientifica di O-TiCO. A chiudere la giornata sarà una tavola rotonda moderata da Francesco Lepori, giornalista RSI e Responsabile operativo dell'Osservatorio.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione, ed è prevista anche la possibilità di seguire i lavori online. Tutte le informazioni qui.