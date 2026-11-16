Mafie senza confini, all'USI
In programma martedì il convegno per i cinque anni dell'Osservatorio ticinese sulla criminalità organizzata
LUGANO - Studiosi, magistrati e giudici di quattro Paesi si confrontano martedì 17 novembre all'Università della Svizzera italiana sulle strategie di prevenzione e contrasto al crimine organizzato di tipo mafioso. L'appuntamento, dal titolo "Oltre i confini: il crimine organizzato di tipo mafioso", si tiene dalle 9 alle 17.30 nell'Aula magna del Campus Ovest ed è organizzato in occasione del quinto anniversario dell'Osservatorio ticinese sulla criminalità organizzata (O-TiCO).
Al centro della giornata c'è il confronto internazionale tra gli strumenti messi in campo in Italia, Francia, Svizzera e Germania. Attraverso l'analisi dei diversi ordinamenti giuridici e delle esperienze maturate nei quattro Paesi, il convegno propone un approfondimento sulle sfide poste da un fenomeno criminale che supera i confini nazionali e richiede risposte sempre più coordinate.
Tra i relatori figurano rappresentanti del mondo accademico e di quello giudiziario, tra cui Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Torino, Sergio Mastroianni, Procuratore federale del Ministero pubblico della Confederazione, e Annamaria Astrologo, Professoressa titolare all'USI e Responsabile scientifica di O-TiCO. A chiudere la giornata sarà una tavola rotonda moderata da Francesco Lepori, giornalista RSI e Responsabile operativo dell'Osservatorio.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione, ed è prevista anche la possibilità di seguire i lavori online. Tutte le informazioni qui.