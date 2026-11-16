La gentilezza in regalo a tutte le scuole

Attraverso racconti e situazioni vicine alla loro quotidianità, "Chichi e la bussola della gentilezza" invita i piccoli lettori a riconoscere le emozioni, ascoltare gli altri, accogliere le differenze, offrire aiuto e imparare a riparare quando una relazione si incrina. La bussola diventa il simbolo di un orientamento interiore: uno strumento per scegliere come comportarsi anche quando è difficile, quando si è arrabbiati, quando qualcuno viene escluso o quando si commette un errore.