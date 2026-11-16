La gentilezza in regalo a tutte le scuole
"Chichi e la bussola della gentilezza" è l'omaggio dell'Associazione Gentletude a tutti gli istituti ticinesi
"Chichi e la bussola della gentilezza" è l'omaggio dell'Associazione Gentletude a tutti gli istituti ticinesi
LUGANO - Un libro illustrato per bambini dai 6 ai 10 anni, offerto gratuitamente in versione digitale a tutte le scuole che lo richiedono. È la proposta con cui Gentletude Switzerland, associazione svizzera attiva nella promozione della gentilezza e delle competenze relazionali, rilancia il proprio impegno educativo dopo la Giornata Mondiale della Gentilezza, celebrata venerdì 13 novembre. La ricorrenza è nata nel 1998 su iniziativa del World Kindness Movement, il movimento internazionale fondato a Tokyo nel 1997 per superare i confini geografici, culturali e religiosi.
Attraverso racconti e situazioni vicine alla loro quotidianità, "Chichi e la bussola della gentilezza" invita i piccoli lettori a riconoscere le emozioni, ascoltare gli altri, accogliere le differenze, offrire aiuto e imparare a riparare quando una relazione si incrina. La bussola diventa il simbolo di un orientamento interiore: uno strumento per scegliere come comportarsi anche quando è difficile, quando si è arrabbiati, quando qualcuno viene escluso o quando si commette un errore.
«Abbiamo dedicato una giornata alla gentilezza, ma che cosa ne faremo delle altre 364?», osserva Cristina Milani, psicologa, autrice del libro e presidente di Gentletude Switzerland. «La gentilezza non significa essere sempre accomodanti o dire sempre di sì. Significa imparare a riconoscere l'altro, rispettarlo, ascoltarlo e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Con Chichi vogliamo offrire ai bambini una piccola bussola che li accompagni ogni giorno, perché la gentilezza non resti una parola da imparare, ma diventi un modo di vivere le relazioni.»
La versione digitale si può richiedere gratuitamente sul sito dell'associazione: un sostegno a insegnanti ed educatori nel promuovere empatia, ascolto e rispetto reciproco oltre una singola giornata del calendario. In vista delle festività, il libro è disponibile anche in versione cartacea.