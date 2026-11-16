Dalla seconda casa al domicilio: un invito a sentirsi parte della comunità
Un'iniziativa informativa aiuta a valutare se la residenza formale corrisponda davvero alla propria vita quotidiana
BRISSAGO - Quando una seconda casa diventa, nei fatti, la propria casa? È da questa domanda che prende spunto l'iniziativa informativa promossa dal Municipio di Brissago, rivolta ai proprietari e agli utilizzatori di residenze secondarie sul territorio comunale che risultano però formalmente domiciliati altrove. Sul sito del Comune è stata pubblicata la pagina "Domicilio o residenza secondaria?", che ospita anche un questionario anonimo e puramente indicativo.
L'intento, spiega il Municipio, è suscitare una riflessione: se Brissago è ormai il luogo nel quale si trascorre una parte importante della propria vita, nel quale si sono sviluppate relazioni personali e sociali e al quale ci si sente maggiormente legati, può essere opportuno interrogarsi sul proprio domicilio.
Un questionario indicativo
Il breve questionario accompagna l'utente attraverso una serie di domande legate alla vita quotidiana. Dove si trascorre la maggior parte del tempo? Dove si trovano le relazioni personali e sociali più importanti? Qual è il luogo al quale si fa abitualmente ritorno e nel quale si svolge concretamente la propria vita? Lo strumento, precisa il Municipio, non costituisce un accertamento del domicilio e non ha alcun valore giuridico: è indicativo e totalmente anonimo. Lo spirito dell'iniziativa non è dire alle persone dove debbano domiciliarsi, ma fornire loro alcuni elementi per chiedersi se la situazione formale corrisponda ancora alla realtà della loro vita quotidiana.
Le abitudini di vita cambiano
Negli ultimi anni il rapporto tra le persone e il luogo di residenza si è progressivamente trasformato. Il pensionamento, la diffusione del telelavoro, una maggiore flessibilità professionale e l'evoluzione delle dinamiche familiari consentono oggi di trascorrere periodi sempre più lunghi nelle abitazioni inizialmente destinate alle vacanze. Il domicilio, ricorda il Comune, non dipende soltanto dall'indirizzo presso il quale una persona risulta formalmente registrata, ma dall'insieme delle circostanze concrete: i legami familiari e personali, l'attività professionale, il tempo trascorso nei diversi luoghi e il luogo nel quale si trova effettivamente il centro delle proprie relazioni e dei propri interessi.
Essere residenti significa anche partecipare
Al centro della comunicazione vi è soprattutto il significato dell'appartenenza a una comunità: domiciliarsi a Brissago significa partecipare pienamente alla vita del paese e contribuire alla sua vitalità. Per un Comune caratterizzato dalla presenza di numerose residenze secondarie, il coinvolgimento di chi vive Brissago durante una parte consistente dell'anno rappresenta un elemento importante anche in una prospettiva futura. La scelta di stabilire il proprio domicilio consente inoltre, nel rispetto delle condizioni previste, di accedere ai servizi e alle agevolazioni riservati ai residenti.
Il Municipio sottolinea il carattere esclusivamente informativo dell'operazione: la comunicazione e il questionario non costituiscono una valutazione della situazione personale dei singoli interessati, né della situazione edilizia o pianificatoria degli immobili, e non pregiudicano eventuali verifiche. La Cancelleria comunale rimane a disposizione di chi desiderasse ulteriori informazioni.
Ulteriori dettagli su www.brissago.ch/domiciliarsi-a-brissago/.