Dalla seconda casa al domicilio: un invito a sentirsi parte della comunità

Un questionario indicativo

Il breve questionario accompagna l'utente attraverso una serie di domande legate alla vita quotidiana. Dove si trascorre la maggior parte del tempo? Dove si trovano le relazioni personali e sociali più importanti? Qual è il luogo al quale si fa abitualmente ritorno e nel quale si svolge concretamente la propria vita? Lo strumento, precisa il Municipio, non costituisce un accertamento del domicilio e non ha alcun valore giuridico: è indicativo e totalmente anonimo. Lo spirito dell'iniziativa non è dire alle persone dove debbano domiciliarsi, ma fornire loro alcuni elementi per chiedersi se la situazione formale corrisponda ancora alla realtà della loro vita quotidiana.

Le abitudini di vita cambiano

Negli ultimi anni il rapporto tra le persone e il luogo di residenza si è progressivamente trasformato. Il pensionamento, la diffusione del telelavoro, una maggiore flessibilità professionale e l'evoluzione delle dinamiche familiari consentono oggi di trascorrere periodi sempre più lunghi nelle abitazioni inizialmente destinate alle vacanze. Il domicilio, ricorda il Comune, non dipende soltanto dall'indirizzo presso il quale una persona risulta formalmente registrata, ma dall'insieme delle circostanze concrete: i legami familiari e personali, l'attività professionale, il tempo trascorso nei diversi luoghi e il luogo nel quale si trova effettivamente il centro delle proprie relazioni e dei propri interessi.