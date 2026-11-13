Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone

L'obbligo della bottiglietta non è l'unico cambiamento. L'ordinanza è stata sottoposta a una revisione complessiva per adeguarla all'evoluzione delle norme e chiarire le responsabilità dei proprietari. Gli aggiornamenti riguardano in particolare la conduzione e la sorveglianza dei cani, le aree di svago e di sfogo e gli obblighi di formazione.