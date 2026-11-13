Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone
Nuove regole municipali puntano a migliorare la pulizia e la convivenza negli spazi pubblici.
MENDRISIO - Chi porta a passeggio il cane dovrà avere sempre con sé una bottiglietta d'acqua per diluire l'urina dell'animale negli spazi pubblici. È una delle novità introdotte dalla Città di Mendrisio con la revisione dell'Ordinanza municipale concernente la custodia e le aree di svago e di sfogo dei cani (OMCani).
La misura nasce dalla volontà di migliorare la pulizia degli spazi condivisi, in particolare nei nuclei e nelle zone più frequentate. A spingere il Municipio in questa direzione sono state anche le temperature elevate e i prolungati periodi di siccità registrati durante l'estate, che hanno portato a riflettere sulla gestione delle deiezioni liquide canine.
La bottiglietta diventa obbligatoria
La modifica dell'articolo 17 dell'ordinanza stabilisce che chi accompagna un cane su aree pubbliche o aperte al pubblico debba avere sempre con sé una bottiglietta d'acqua o un altro contenitore idoneo. L'acqua dovrà essere utilizzata per diluire l'urina dell'animale e ripulire le superfici interessate.
Una disposizione che segue l'esempio di altri Comuni ticinesi, dove sono già state introdotte misure analoghe.
L'obbligo della bottiglietta non è l'unico cambiamento. L'ordinanza è stata sottoposta a una revisione complessiva per adeguarla all'evoluzione delle norme e chiarire le responsabilità dei proprietari. Gli aggiornamenti riguardano in particolare la conduzione e la sorveglianza dei cani, le aree di svago e di sfogo e gli obblighi di formazione.
Allo studio anche le «canisette»
Il Municipio intende inoltre valutare nuove soluzioni per rispondere alle esigenze dei cani e dei loro detentori. Tra le possibilità allo studio figura la creazione di spazi appositamente destinati ai bisogni degli animali, le cosiddette «canisette».
Nel frattempo, la Divisione Ambiente e infrastrutture sta sperimentando prodotti per neutralizzare i cattivi odori, con l'obiettivo di individuare ulteriori misure per migliorare la pulizia degli spazi pubblici.
La Città sottolinea infine di voler promuovere una convivenza rispettosa tra proprietari di cani e il resto della popolazione, attraverso piccoli gesti di attenzione e soluzioni pratiche che rendano gli spazi comuni più accoglienti per tutti.