SNL garantirà la navigazione nel 2027: «Pronti al dialogo con il Cantone»

LOCARNO - La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) continuerà a garantire il servizio di navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore anche nel 2027. Il Consiglio di Stato ha infatti comunicato di non poter dare seguito alla proposta di creare una Società di navigazione Verbano (SNV), ma ha chiesto a SNL di presentare il piano orario e la copertura delle tratte per il prossimo anno, dichiarandosi disponibile a un incontro.