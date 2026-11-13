SNL garantirà la navigazione nel 2027: «Pronti al dialogo con il Cantone»
La SNL risponde positivamente all’invito del Cantone, considerandolo un passo avanti per trovare soluzioni condivise sulla navigazione nel Locarnese.
LOCARNO - La Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) continuerà a garantire il servizio di navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore anche nel 2027. Il Consiglio di Stato ha infatti comunicato di non poter dare seguito alla proposta di creare una Società di navigazione Verbano (SNV), ma ha chiesto a SNL di presentare il piano orario e la copertura delle tratte per il prossimo anno, dichiarandosi disponibile a un incontro.
È quanto emerge dalla lettera inviata dal Governo l'11 novembre, alla quale SNL ha reagito con una nota diffusa oggi. La società prende atto della decisione, ma considera l'apertura a un confronto diretto con il Cantone un'opportunità per rilanciare il dialogo sul futuro della navigazione nel Locarnese.
Il progetto per il Verbano resta sul tavolo
La proposta di costituire una Società di navigazione Verbano era stata avanzata da SNL con l'obiettivo di riunire attorno a un unico tavolo il Cantone, i Comuni del Locarnese, le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e il partner italiano. L'intenzione era quella di definire insieme i contenuti di un progetto condiviso per la gestione della navigazione sul Lago Maggiore.
Nonostante il mancato seguito dato dal Governo alla proposta, SNL non intende abbandonare il confronto. La società prende atto anche del parere espresso dalle FART, sottolineando tuttavia come il Cantone rivesta un ruolo determinante all'interno dell'azienda. Per questo ritiene che la strada da percorrere sia quella di un dialogo diretto con il Consiglio di Stato, nella convinzione che una soluzione nell'interesse di tutti possa nascere soltanto dal confronto.
«I dettagli si costruiscono insieme»
«Abbiamo proposto di lavorare insieme e la disponibilità del Governo a incontrarci va in questa direzione», dichiara il direttore di SNL Simone Bianchi. «A questo punto del percorso una proposta si presenta nelle sue linee essenziali: i dettagli si costruiscono al tavolo, con tutti gli attori coinvolti. Ci presenteremo all'incontro nello spirito costruttivo che ci ha sempre guidati. La nostra porta resta aperta».
Per SNL, la questione riguarda non soltanto il futuro del servizio di navigazione, ma anche gli interessi dei Comuni rivieraschi, del settore turistico e delle persone che lavorano sul lago. La società ribadisce quindi la propria volontà di contribuire a una soluzione condivisa e duratura per il Verbano.
Servizio garantito anche nel 2027
Nel frattempo, sul piano operativo, SNL conferma che la navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore sarà garantita anche il prossimo anno. Il piano orario e la copertura delle tratte richiesti dal Consiglio di Stato saranno trasmessi non appena disponibili.
La società assicura inoltre che continuerà a investire nella qualità dell'offerta e a collaborare con gli attori del territorio, mantenendo aperta la possibilità di approfondire il progetto per il futuro della navigazione sul Verbano.