Al via EspoVerbano

EspoVerbano accoglie quest’anno quale ospite speciale i Pompieri di Locarno, con dimostrazioni ed esercizi pratici il sabato e domenica, festeggiamo poi la presenza dei 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore, e come è diventato abitudine in questi anni, accoglie diverse conferenze e presentazioni nelle sale ai piani superiori con relatori, ospiti e temi interessanti su cultura, natura ed evoluzione tecnologica.

Le giornate saranno animate da diversi gruppi musicali, tra i quali Trio Fregüi, Duo Camai, Bandella Betonica, oltre al Mago Renato. Venerdì sera Radio Ticino organizza pure una grande Tombola gratuita con premi oltre Fr. 1'000. -, sabato vi sarà angolo bimbi con Ticino Explosion, tornei di Beyblade X e domenica un Torneo di scacchi e uno di carte One Piece, mentre tutti i giorni sarà possibile mettersi alla prova sulla parete di arrampicata mobile del Club Alpino Svizzero.