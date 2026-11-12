Al via EspoVerbano
La fiera del commercio e dell’artigianato locale, dal 12 al 15 novembre 2026 presso Palexpo FEVI di Locarno
La fiera del commercio e dell’artigianato locale, dal 12 al 15 novembre 2026 presso Palexpo FEVI di Locarno
LOCARNO - Da giovedì 12 a domenica 15 novembre 2026 il Palexpo FEVI di Locarno ospita per 4 giorni l’undicesima edizione di EspoVerbano, una delle manifestazioni autunnali più attese della regione. Questa edizione sottolinea l’importanza della comunità, dell’incontro e del dialogo, che anche nell’era dell’Intelligenza Artificiale è comunque basilare per la nostra società. Oltre 80 stand animeranno la fiera con offerte di commercio, artigianato, servizi, agricoltura, turismo, sport e intrattenimento per tutte le età, sempre ad ingresso gratuito.
Un Evento da non perdere
Con oltre 15'000 visitatori nell’edizione del 2025, EspoVerbano si conferma un appuntamento imperdibile per chiunque voglia scoprire le eccellenze locali e non solo entrare in contatto con gli attori economici importanti della nostra regione, come pure diverse associazioni non profit.
EspoVerbano accoglie quest’anno quale ospite speciale i Pompieri di Locarno, con dimostrazioni ed esercizi pratici il sabato e domenica, festeggiamo poi la presenza dei 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore, e come è diventato abitudine in questi anni, accoglie diverse conferenze e presentazioni nelle sale ai piani superiori con relatori, ospiti e temi interessanti su cultura, natura ed evoluzione tecnologica.
Le giornate saranno animate da diversi gruppi musicali, tra i quali Trio Fregüi, Duo Camai, Bandella Betonica, oltre al Mago Renato. Venerdì sera Radio Ticino organizza pure una grande Tombola gratuita con premi oltre Fr. 1'000. -, sabato vi sarà angolo bimbi con Ticino Explosion, tornei di Beyblade X e domenica un Torneo di scacchi e uno di carte One Piece, mentre tutti i giorni sarà possibile mettersi alla prova sulla parete di arrampicata mobile del Club Alpino Svizzero.
La gastronomia è uno dei punti di forza di EspoVerbano. Durante i giorni della manifestazione, i visitatori potranno gustare specialità culinarie di alta qualità, con orari estesi fino a mezzanotte nei giorni feriali, domenica fino alle 20.00.
Tutte queste offerte permettono di scoprire non solo nuovi prodotti e servizi, ma soprattutto di incontrare persone e trascorrere piacevoli momenti in compagnia.