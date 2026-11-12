Monte Carasso, un nuovo nido alla Residenza Adelina: aprirà a gennaio

Per ricavare gli spazi del nido saranno trasformati quattro monolocali al pianterreno della Residenza Adelina. Il progetto nasce dalla collaborazione avviata nel 2024 tra la Fondazione Adelina e l’Associazione Gatta ci cova, con il sostegno dell’Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio (ABAD).

Il primo passo è stato il progetto intergenerazionale MovimentiAMOci, che propone attività ludiche di yoga e ginnastica. Ogni settimana vi prende parte un gruppo composto da quattro anziani e quattro bambini, accompagnati dalle rispettive educatrici e animatrici. La disponibilità di spazi nella residenza e l’esperienza maturata con questa iniziativa hanno quindi portato alla progettazione della nuova sede.