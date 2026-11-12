Monte Carasso, un nuovo nido alla Residenza Adelina: aprirà a gennaio
La nuova struttura offrirà 13 posti sussidiati in più per rispondere alla crescente domanda di servizi per l’infanzia.
BELLINZONA - La seconda sede del nido d’infanzia Gatta ci cova aprirà nel gennaio del 2027 al pianterreno della Residenza Adelina, in via Urènn 1 a Monte Carasso. La struttura, già presente nel quartiere dal 2012, potrà così accogliere complessivamente 30 bambini, con 27 posti sussidiati: 13 in più rispetto a quelli disponibili nella sede attuale.
I due gruppi destinati ai bambini fino ai 24 mesi sono già al completo, mentre restano alcuni posti per la fascia dai due ai quattro anni. La nuova sede disporrà di 175 metri quadrati, attrezzati secondo le disposizioni cantonali, e avrà accesso diretto a un ampio giardino alberato, messo in sicurezza e riservato ai piccoli ospiti.
Per ricavare gli spazi del nido saranno trasformati quattro monolocali al pianterreno della Residenza Adelina. Il progetto nasce dalla collaborazione avviata nel 2024 tra la Fondazione Adelina e l’Associazione Gatta ci cova, con il sostegno dell’Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio (ABAD).
Il primo passo è stato il progetto intergenerazionale MovimentiAMOci, che propone attività ludiche di yoga e ginnastica. Ogni settimana vi prende parte un gruppo composto da quattro anziani e quattro bambini, accompagnati dalle rispettive educatrici e animatrici. La disponibilità di spazi nella residenza e l’esperienza maturata con questa iniziativa hanno quindi portato alla progettazione della nuova sede.
Il nido sorgerà accanto al Centro Agorà, luogo d’incontro rivolto soprattutto alle persone anziane. Il centro è stato creato al pianterreno della residenza, inaugurata nel 2020 con appartamenti a misura di anziano, ed è animato da una custode sociale di ABAD. Due volte alla settimana accoglie un gruppo di anziani per attività ricreative e di socializzazione. La proposta non è riservata agli inquilini dello stabile, ma coinvolge anche persone provenienti dai quartieri della sponda destra di Bellinzona.
L’offerta della Residenza Adelina si era già ampliata nel 2021 con l’arrivo dello studio di fisioterapia FisioLab di Martina Bionda, con il quale è stata avviata anche una collaborazione per un progetto di ginnastica del dorso. Nel tempo il Centro Agorà ha inoltre ospitato un numero crescente di attività d’interesse pubblico destinate a diverse fasce d’età.
Con la vicinanza tra il centro e il nido, la Fondazione Adelina intende rafforzare l’incontro tra generazioni e creare le condizioni per sviluppare nuovi progetti comuni. L’iniziativa rientra nell’obiettivo della Fondazione di favorire l’integrazione sociale delle persone anziane e con invalidità, sostenendone l’indipendenza e la qualità di vita.