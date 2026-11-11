Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

BELLINZONA - È stato protagonista di una mattinata decisamente movimentata. Uno "stop da film" andato in scena domenica primo novembre in Via Luini a Bellinzona. Ora c'è l'ufficialità. Quella persona finita in manette, inizialmente messa in stato di fermo, è stata arrestata. E rimarrà, per adesso, in regime di carcere preventivo.