Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
A ufficializzarlo è il Ministero pubblico. L'uomo potrebbe essere coinvolto nell'accoltellamento verificatosi in una palazzina sabato 31 ottobre e in attività legate agli stupefacenti.
BELLINZONA - È stato protagonista di una mattinata decisamente movimentata. Uno "stop da film" andato in scena domenica primo novembre in Via Luini a Bellinzona. Ora c'è l'ufficialità. Quella persona finita in manette, inizialmente messa in stato di fermo, è stata arrestata. E rimarrà, per adesso, in regime di carcere preventivo.
La conferma arriva dal Ministero pubblico, interpellato da tio.ch.
«L'uomo la cui posizione era al vaglio degli inquirenti si trova attualmente in stato di carcerazione preventiva. La misura è stata confermata dal giudice dei provvedimenti coercitivi».
Secondo più abitanti della regione l'uomo sarebbe coinvolto in un accoltellamento verificatosi nella serata di sabato 31 ottobre in una vicina palazzina di Viale Franscini. Non solo. Avrebbe anche legami col mondo degli stupefacenti.
L'inchiesta è tuttora in corso. E potrebbe riguardare anche altre persone.
«Dal momento che vi è un'inchiesta in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e determinare le responsabilità è prematuro fornire ulteriori informazioni», conclude il Ministero pubblico.
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