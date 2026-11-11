Milano-Luino-Cadenazzo, 120 milioni dalla Svizzera ma i problemi restano
La deputata italiana Giulia Pastorella interroga il ministro Salvini sui disservizi della linea ferroviaria, chiedendo il ripristino di un servizio efficiente.
CADENAZZO/MILANO - La linea ferroviaria Milano-Luino-Cadenazzo continua a registrare disservizi, nonostante i lavori di ammodernamento e i finanziamenti ricevuti. Secondo quanto riporta La Prealpina, la deputata italiana e vicepresidente di Azione, Giulia Pastorella, ha quindi presentato un'interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per chiedere chiarimenti sui tempi di conclusione dei lavori e sul ripristino di un servizio efficiente.
La tratta servita dai treni regionali di Trenord e dalla linea TILO S30 che collega Cadenazzo a Luino e Gallarate è importante sia per gli spostamenti tra il Varesotto e il Canton Ticino, sia per il traffico ferroviario internazionale.
Disservizi che durano da troppi anni
A fare i conti con queste difficoltà sono soprattutto i pendolari e gli abitanti dell'alto Lago Maggiore. Secondo Pasatorella, raggiungere Milano o attraversare il confine in treno può risultare complicato, tanto da spingere molti a preferire l'automobile, con maggiori spese e conseguenze anche sul piano ambientale.
I disservizi, però, non riguardano soltanto chi si sposta per lavoro o per studio. A risentirne è anche l'economia della regione, a cominciare dal turismo. Secondo la deputata infatti le difficoltà nei collegamenti ferroviari penalizzano il Lago Maggiore rispetto ad altre destinazioni, come il Lago di Como.
A questo si aggiungono le ripercussioni sul trasporto merci, con rallentamenti lungo il corridoio AlpTransit, uno degli assi strategici per il traffico ferroviario attraverso le Alpi.
120 milioni dalla Svizzera, ma i problemi restano
Eppure, già nel 2015 la Svizzera aveva concesso a Rete ferroviaria italiana (RFI) un finanziamento di 120 milioni di euro per ammodernare la tratta sul territorio italiano.
A distanza di anni, però, i problemi persistono. «Grazie alla collaborazione con il tavolo regionale trasporti di Azione, ho depositato un’interrogazione al ministro dei Trasporti perché una linea così importante per il Varesotto, per il Ticino e per l’intero corridoio europeo non può continuare a essere ostaggio di disservizi che durano da troppi anni. Porteremo il tema all’attenzione del ministro Salvini per avere finalmente delle risposte», ha concluso Pastorella.