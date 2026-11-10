Locarno si accende con Winterland (e Paolo Meneguzzi)
Il cantautore è lo special guest della cerimonia inaugurale dell'evento invernale, in programma il 19 novembre
Il cantautore è lo special guest della cerimonia inaugurale dell'evento invernale, in programma il 19 novembre
LOCARNO - Giovedì 19 novembre, alle 18.30, Piazza Grande ospita la cerimonia inaugurale di Winterland Locarno 2026-2027.
Cuore della serata è la prima accensione delle illuminazioni e della nuova fiaba "La melodia della luce", che trasformerà la piazza e parte di Largo Zorzi in uno scenario di luci e immagini.
Ad accompagnare musicalmente la cerimonia sarà il cantautore ticinese Paolo Meneguzzi, special guest della serata: alle 20.30 salirà poi sul palco del Raiffeisen Pavilion per un concerto.
Con "La melodia della luce", spiegano gli organizzatori, Winterland invita il pubblico a un viaggio immersivo in cui la luce diventa il filo conduttore di una fiaba pensata per unire luoghi, persone e generazioni, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto.
L'inaugurazione è aperta a tutti e l'ingresso al villaggio è libero.
La manifestazione può contare sul sostegno dei partner principali: Raiffeisen, Ascona-Locarno, Ticino 365, Coop, Coca Cola, Heineken, BV House, Ebuyhouse e Caviezel.