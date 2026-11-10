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Qui lo sport è gratis (e per tutti)

Due nuove postazioni BoxUp sono state installate a Ponte Capriasca. Ecco dove trovarle e come utilizzarle.
Qui lo sport è gratis (e per tutti)
Municipio Ponte Capriasca
Fonte Municipio Ponte Capriasca
elaborata da Redazione
Qui lo sport è gratis (e per tutti)
Due nuove postazioni BoxUp sono state installate a Ponte Capriasca. Ecco dove trovarle e come utilizzarle.

PONTE CAPRIASCA - Due nuove postazioni BoxUp per incoraggiare bambini e ragazzi a fare movimento e giocare all'aria aperta. Il Municipio di Ponte Capriasca ha annunciato l'installazione di due armadietti con attrezzature sportive e ricreative gratuite, accessibili a tutta la popolazione.

Le postazioni si trovano al parco giochi del campo sportivo e nei pressi del Bosco di Crano. L'obiettivo è offrire nuove opportunità di svago, favorendo l'attività fisica, la socializzazione e la condivisione degli spazi pubblici, in particolare tra i più giovani.

Come funziona BoxUp
Il sistema permette di prendere in prestito gratuitamente materiale sportivo e ricreativo attraverso armadietti connessi, gestiti tramite un'applicazione per smartphone. Non è quindi necessario possedere l'attrezzatura o portarla da casa.

All'interno degli armadietti si possono trovare, tra le altre cose, palle per giocare a bocce, materiale per il badminton, il gioco del Kubb e giochi di equilibrio, oltre ad altre attrezzature per attività ludiche e sportive all'aperto.

Per utilizzare il servizio basta scaricare gratuitamente l'applicazione BoxUp, disponibile per iOS e Android, e creare un account. Una volta selezionata la postazione desiderata, è possibile consultare l'elenco del materiale disponibile e aprire l'armadietto direttamente tramite l'app.

Al termine dell'attività, l'attrezzatura deve essere riposta nell'armadietto e la restituzione confermata attraverso l'applicazione. Il Municipio invita gli utenti a utilizzare il materiale con attenzione e a rispettare le modalità di utilizzo, così da garantire la continuità del servizio.

Un progetto sostenuto dal Cantone
L'iniziativa rientra nell'impegno del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) per promuovere la pratica sportiva e l'attività fisica tra la popolazione, in linea con il Programma di legislatura 2023-2027. Anche a Biascae Losone negli scorsi mesi sono state installate due nuove postazioni analoghe.

La realizzazione delle due postazioni è stata possibile grazie alla collaborazione e al sostegno del Fondo Swisslos (DECS).

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