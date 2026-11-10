NEGGIO
Neggio, strada cantonale chiusa per dieci notti
Stop al traffico tra l'accesso al paese e il cimitero dal 16 al 21 e dal 23 al 28 novembre, dalle 20 alle 5 del mattino.
Archivio Tipress
Fonte Dipartimento del territorio
Neggio, strada cantonale chiusa per dieci notti
0 / 1
Neggio, strada cantonale chiusa per dieci notti
Stop al traffico tra l'accesso al paese e il cimitero dal 16 al 21 e dal 23 al 28 novembre, dalle 20 alle 5 del mattino.
Neggio, strada cantonale chiusa per dieci notti
Stop al traffico tra l'accesso al paese e il cimitero dal 16 al 21 e dal 23 al 28 novembre, dalle 20 alle 5 del mattino.
NEGGIO - La strada cantonale a Neggio, nel tratto compreso tra l'accesso al paese e il cimitero (via ai Laghetti), sarà chiusa al traffico per dieci notti nel corso del mese di novembre. Lo comunica il Dipartimento del territorio (DT), attraverso la Divisione delle costruzioni.
Le chiusure sono previste in due periodi: da lunedì 16 a sabato 21 novembre e da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026, per un totale di cinque notti ciascuno.
In entrambi i periodi, la strada sarà chiusa dalle 20.00 alle 5.00 del mattino successivo.
Durante le chiusure, gli automobilisti sono invitati a utilizzare i percorsi alternativi e a prestare particolare attenzione alla segnaletica provvisoria presente sul posto.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO