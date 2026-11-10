Aiuto svizzero alla montagna, a ottobre quasi mezzo milione in Ticino

La parte più consistente del sostegno riguarda l'agricoltura, con 1,64 milioni di franchi per 28 progetti. Seguono il turismo con 595mila franchi per tre progetti, le arti e mestieri con 328mila franchi per cinque progetti, il settore bosco e legno con 140mila franchi per due progetti e l'energia con un singolo progetto da 100mila franchi.

Sul fronte cantonale, il contributo maggiore è andato a Berna con 840'000 franchi, davanti ad Appenzello Esterno con 465'000 e al Ticino con 469'000. Completano l'elenco Lucerna (247'000), Uri (220'000), Vallese (240'000), Grigioni (149'000), San Gallo (99'000) e Appenzello Interno (75'000).