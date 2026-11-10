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Aiuto svizzero alla montagna, a ottobre quasi mezzo milione in Ticino

Lo scorso mese il sostegno complessivo è stato di 2,8 milioni di franchi
Aiuto svizzero alla montagna, a ottobre quasi mezzo milione in Ticino
Depositphotos (toxawww)
Fonte Aiuto svizzero alla montagna
elaborata da Redazione
Aiuto svizzero alla montagna, a ottobre quasi mezzo milione in Ticino
Lo scorso mese il sostegno complessivo è stato di 2,8 milioni di franchi

ZURIGO - L'Aiuto Svizzero alla Montagna ha sostenuto in ottobre progetti di imprenditori delle regioni di montagna per oltre 2,8 milioni di franchi. Al Ticino sono andati 469'000 franchi, la terza quota cantonale più alta dopo Berna e Appenzello Esterno.

Nel complesso il comitato di progetto della fondazione, con sede ad Adliswil, ha attribuito 2'804'000 franchi a 39 progetti distribuiti in nove cantoni. I contributi vanno a piccole e microimprese di montagna attive nell'agricoltura, nelle arti e mestieri, nel turismo, nell'energia e nel settore del bosco e del legno.

La parte più consistente del sostegno riguarda l'agricoltura, con 1,64 milioni di franchi per 28 progetti. Seguono il turismo con 595mila franchi per tre progetti, le arti e mestieri con 328mila franchi per cinque progetti, il settore bosco e legno con 140mila franchi per due progetti e l'energia con un singolo progetto da 100mila franchi.

Sul fronte cantonale, il contributo maggiore è andato a Berna con 840'000 franchi, davanti ad Appenzello Esterno con 465'000 e al Ticino con 469'000. Completano l'elenco Lucerna (247'000), Uri (220'000), Vallese (240'000), Grigioni (149'000), San Gallo (99'000) e Appenzello Interno (75'000).

Secondo la fondazione, ognuno di questi progetti contribuisce alla creazione di valore e alla diversità economica delle regioni di montagna svizzere. Con i contributi finanziari l'Aiuto Svizzero alla Montagna migliora le basi esistenziali e le condizioni di vita della popolazione di montagna, genera valore aggiunto e posti di lavoro importanti nelle regioni discoste e contrasta così lo spopolamento.

Il comitato di progetto è composto da tre esperti volontari e da un membro del Consiglio di fondazione. Decide sul sostegno di ogni singola domanda, che viene preventivamente esaminata direttamente sul posto dalle esperte e dagli esperti volontari. Il comitato si riunisce una volta al mese e vigila sull'impiego mirato delle donazioni.

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