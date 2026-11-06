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Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

Ben 74 ricerche mensili ogni 1'000 abitanti, oltre cinque volte quelle di Zurigo. E lo sguardo degli utenti si spinge spesso oltreconfine. Ma i numeri vanno letti con cautela.
Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
Eva-Luna Perez Cruz per ProCoRe (2023)
Fonte red
elaborata da Redazione
Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
Ben 74 ricerche mensili ogni 1'000 abitanti, oltre cinque volte quelle di Zurigo. E lo sguardo degli utenti si spinge spesso oltreconfine. Ma i numeri vanno letti con cautela.

LUGANO - Il Ticino è il cantone svizzero in cui si cercano più escort su Google in rapporto alla popolazione. E il primato appare netto: 74 ricerche al mese ogni 1'000 abitanti, più del doppio rispetto al Giura, al secondo gradino del podio, e oltre cinque volte il valore registrato a Zurigo.

È quanto emerge da un nuovo studio sulla domanda di ricerca 2026, realizzato dalla società G-IT AG di Rotkreuz, che gestisce la piattaforma di annunci erotici gingr.ch. L'analisi prende in esame oltre un milione di ricerche mensili effettuate in Svizzera su Google per trovare escort, contatti erotici e massaggi erotici.

Il Ticino domina la classifica svizzera
Ma torniamo ai numeri che mostrano un divario considerevole tra il nostro cantone e il resto del Paese: con 74 ricerche mensili di escort ogni 1'000 abitanti, il Ticino si piazza saldamente al primo posto.

Il Giura, secondo classificato, si ferma a 32. Seguono il Vallese con 28, Ginevra con 27 e Vaud con 25. I Grigioni e Friburgo registrano entrambi 24 ricerche, mentre Neuchâtel arriva a 21.

Il confronto con la Svizzera tedesca è ancora più marcato. Zurigo conta appena 14 ricerche ogni 1'000 abitanti, Berna 12. All'ultimo posto si trova Appenzello Esterno, con 8.

Como attira più ricerche di Lugano
Il dato forse più sorprendente riguarda però il confine italiano. Dalla Svizzera vengono effettuate ogni mese circa 9'180 ricerche di escort riferite a località italiane. La stragrande maggioranza, ben 8'670, riguarda Como.

La sola espressione "escort como" genera 8'100 ricerche mensili, più di qualsiasi termine equivalente riferito a Lugano, Locarno o ad altre città ticinesi.

Tra le possibili spiegazioni, secondo i promotori dello studio, ci sono la vicinanza geografica e le eventuali differenze di prezzo. Va detto però che si tratta soltanto di ipotesi, le statistiche di Google non rivelano perché una persona cerchi una determinata località.

Il fenomeno non è esclusivamente ticinese. Anche nella regione di Ginevra si osserva un interesse per le località oltreconfine: Annemasse, appena oltre la frontiera francese, raccoglie 6'420 ricerche mensili dalla Svizzera.

Il Ticino resta primo anche escludendo l'Italia
La presenza di Como nelle ricerche solleva quindi una questione importante: il primato ticinese potrebbe essere gonfiato dall'interesse per le escort italiane?

È la possibilità presa in considerazione dagli autori dello studio. I valori cantonali sono infatti stime basate sulla distribuzione geografica di Google Trends e non correggono automaticamente le ricerche relative alle località straniere.

Per verificare la solidità della classifica sono stati quindi elaborati diversi scenari, arrivando a sottrarre al Ticino tutte le ricerche riferite alla regione di confine italiana e a Milano.

Il risultato però non cambierebbe: in tutti gli scenari esaminati, il Ticino rimane il cantone svizzero con il maggior numero di ricerche di escort in rapporto alla popolazione.

Lugano e Locarno le più cercate
Se invece di guardare da dove partono le ricerche si analizzano le località che gli utenti cercano, il quadro cambia.

In questa seconda classifica è Ginevra a occupare il primo posto, con 26'380 ricerche mensili contenenti il nome di una località del cantone. Il valore corrisponde a 49 ricerche ogni 1'000 abitanti.

Il Ticino segue al secondo posto, con 40 ricerche ogni 1'000 abitanti. Le due località ticinesi che attirano maggiore interesse sono Lugano e Locarno. In oltre il 99% dei casi vengono cercate utilizzando la parola «escort».

Quasi inesistente, invece, l'impiego del termine italiano «accompagnatrici», che totalizza appena 140 ricerche mensili.

In Ticino si cerca "escort", oltre Gottardo si cerca "sex"
Proprio il linguaggio utilizzato rappresenta una delle principali particolarità emerse dall'analisi.

In Ticino, così come nella Svizzera romanda, chi cerca servizi erotici online utilizza prevalentemente la parola "escort" associata alla località. Espressioni come "escort lugano", "escort locarno" o "escort geneve" dominano le ricerche.

Nella Svizzera tedesca, invece, prevale una formula completamente diversa: "sex" seguito dal nome della città, per esempio "sex bern" oppure "sex basel".

Quest'ultima categoria genera complessivamente 796'590 ricerche al mese in Svizzera. Le località ticinesi ne raccolgono soltanto 10'470, pari all'1,3%.

La differenza è fondamentale per interpretare i risultati. Il primato ticinese riguarda le ricerche di escort e non significa necessariamente che in Ticino vi sia una maggiore domanda complessiva di servizi erotici rispetto agli altri cantoni. Cambiando le parole analizzate, infatti, cambia anche la distribuzione geografica delle ricerche.

Le ricerche non sono persone
Gli autori sottolineano che i numeri devono essere interpretati con cautela. Le statistiche misurano le ricerche effettuate online, non il numero di persone che cercano escort e nemmeno quello delle prestazioni effettivamente richieste.

Una stessa persona può effettuare numerose ricerche e digitare «escort lugano» non significa necessariamente voler fissare un appuntamento.

Lo studio si basa su 4'248 termini in italiano, tedesco, francese e inglese, analizzati attraverso Semrush e Google Trends. Per i confronti cantonali sono stati utilizzati i dati demografici dell'Ufficio federale di statistica aggiornati al 31 dicembre 2025.

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