Max Angioni alla ricerca del senso della vita
Il comico comasco sarà al Palazzo dei Congressi di Lugano il 25 aprile 2027 con "Reunion"
Il comico comasco sarà al Palazzo dei Congressi di Lugano il 25 aprile 2027 con "Reunion"
LUGANO - Il comico, conduttore e attore Max Angioni sarà a Lugano il 25 aprile 2027, al Palazzo dei Congressi, con il suo nuovo spettacolo "Reunion".
L'anteprima per My Live Nation Presale ha preso il via alle 11 di oggi, venerdì 6 novembre, mentre la prevendita su Biglietteria.ch e la vendita generale saranno aperte sempre alle 11, ma di lunedì 9 novembre.
Lo spettacolo, inedito, non è un ritorno alle origini né una rimpatriata tra vecchi componenti: Max Angioni, del resto, è uno solo. Tutto parte da una riflessione sulla grottesca attualità quotidiana, che diventa il punto di partenza per aprire le porte della propria memoria e ripercorrere esperienze, ricordi e pensieri, attorno alla domanda che attraversa l'intero spettacolo: che senso ha questa vita?
«In questa epoca di grande incertezza è normale che una persona sia spaventata e senza una direzione, o almeno così mi sento io», dichiara Angioni. «E ho capito che quando si è in mezzo alla tempesta è molto importante aggrapparsi a qualcosa, per non sprofondare. Reunion è l'invito ad aggrapparsi a sé stessi, a ricongiungersi con quello che siamo davvero, per affrontare con più sicurezza questi tempi complessi».
Comico, conduttore, attore e cabarettista, Angioni si distingue per uno stile ironico e originale, in cui comicità fisica, improvvisazione e osservazione del quotidiano si fondono con una spiccata capacità di creare personaggi. È oggi uno dei volti più riconoscibili della nuova comicità italiana, con un percorso che spazia tra televisione, teatro e cinema.
Nato a Como nel 1990, si è formato alla scuola Teatro in Centro di Como e all'Accademia del Comico di Milano, partecipando anche ai festival internazionali Mimetic Fest di Londra e Fringe Festival di Edimburgo. Dopo le prime esperienze televisive con Zelig Time, è arrivata la notorietà nel 2021 con il secondo posto a Italia's Got Talent. Sono seguite numerose partecipazioni a programmi di successo, tra cui Zelig, Lui è peggio di me, LOL – Chi ride è fuori e Le Iene, dove ha ricoperto anche il ruolo di conduttore.
Parallelamente ha consolidato la propria presenza sulla scena teatrale con gli spettacoli Miracolato e Anche meno, portati nei principali teatri italiani. Nel 2023 ha pubblicato per Mondadori il libro Mistero Brutto – Il Vangelo secondo me, mentre nel 2025 è stato protagonista del programma televisivo Max Working – Lavori in corso e del film Esprimi un desiderio, diretto da Volfango De Biasi.