Max Angioni alla ricerca del senso della vita

Lo spettacolo, inedito, non è un ritorno alle origini né una rimpatriata tra vecchi componenti: Max Angioni, del resto, è uno solo. Tutto parte da una riflessione sulla grottesca attualità quotidiana, che diventa il punto di partenza per aprire le porte della propria memoria e ripercorrere esperienze, ricordi e pensieri, attorno alla domanda che attraversa l'intero spettacolo: che senso ha questa vita?

«In questa epoca di grande incertezza è normale che una persona sia spaventata e senza una direzione, o almeno così mi sento io», dichiara Angioni. «E ho capito che quando si è in mezzo alla tempesta è molto importante aggrapparsi a qualcosa, per non sprofondare. Reunion è l'invito ad aggrapparsi a sé stessi, a ricongiungersi con quello che siamo davvero, per affrontare con più sicurezza questi tempi complessi».