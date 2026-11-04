Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Un malcontento già espresso durante la consultazione

Sulla questione degli aiuti finanziari dopo disastri del 2024, il Consiglio di Stato ticinese si era già pronunciato con una certa durezza lo scorso mese di marzo, al termine della procedura di consultazione, esprimendo una certa insoddisfazione nei confronti di Berna per le lungaggini burocratiche. «Non nascondiamo il nostro malcontento per la lentezza e le complicazioni amministrative che caratterizzano lo stanziamento di questi fondi supplementari, i quali ammontano complessivamente per tutta la Svizzera a meno di 20 milioni di franchi, una cifra del tutto esigua rispetto al budget della Confederazione», si leggeva nella missiva inviata a Palazzo federale.

In quell'occasione, il parallelo tracciato a Palazzo delle Orsoline fu quello con situazione d'emergenza che si era creata a Blatten. In quel caso, la Legge federale con cui fu istituito il contributo di solidarietà — pari a 5 milioni di franchi — per il villaggio distrutto da una frana fu approvata «nel giro di poche settimane, mentre per gli eventi del 2024 ci troviamo ancora oggi, a due anni dagli eventi, nella fase di consultazione», scriveva il Governo.