Si celebrano i 100 anni dalla nascita di Hannes Schmidhauser

Nato a Locarno nel 1926, Schmidhauser fu profondamente legato a Losone. Dopo alcuni anni a Zurigo, nel 1934 la famiglia si stabilì definitivamente nel comune del Locarnese, nella proprietà che il padre Julius aveva acquistato anni prima dallo scultore russo Moissey Kogan. Qui Hannes crebbe con la sorella Ruth e, da giovane, si avvicinò anche alla pittura, ispirato proprio dai disegni di Kogan ritrovati in casa. La dimora degli Schmidhauser diventò negli anni un punto d'incontro per artisti, scrittori e intellettuali, tra cui Marianne Werefkin, Paul Klee e Max Frisch.

Alla proiezione saranno presenti il regista e i rappresentanti del Comune di Losone e del Festival. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Grazie al contributo del Comune di Losone e alla collaborazione con la Comunità tariffale Arcobaleno, il trasporto pubblico nella zona 30 della CTA è incluso nel biglietto nel giorno di validità.