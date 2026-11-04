Si celebrano i 100 anni dalla nascita di Hannes Schmidhauser
Domenica 15 novembre verrà proiettato il documentario di Victor J. Tognola
LOCARNO - Il Locarno Film Festival e il Comune di Losone celebrano i cento anni dalla nascita di Hannes Schmidhauser con una proiezione speciale del documentario che ne ripercorre la vita e la carriera. "Hannes "Pussy" Schmidhauser", firmato da Victor J. Tognola e presentato nella sezione "Histoire(s) du Cinéma" del Festival nel 2012, sarà mostrato domenica 15 novembre alle 16 al Cinema GranRex di Locarno.
Attore, sceneggiatore, regista e calciatore, Schmidhauser è stato una figura di spicco del cinema e dello sport svizzeri. Il film di Tognola ne ricostruisce il percorso umano e professionale attraverso immagini d'archivio e testimonianze storiche.
Nato a Locarno nel 1926, Schmidhauser fu profondamente legato a Losone. Dopo alcuni anni a Zurigo, nel 1934 la famiglia si stabilì definitivamente nel comune del Locarnese, nella proprietà che il padre Julius aveva acquistato anni prima dallo scultore russo Moissey Kogan. Qui Hannes crebbe con la sorella Ruth e, da giovane, si avvicinò anche alla pittura, ispirato proprio dai disegni di Kogan ritrovati in casa. La dimora degli Schmidhauser diventò negli anni un punto d'incontro per artisti, scrittori e intellettuali, tra cui Marianne Werefkin, Paul Klee e Max Frisch.
Alla proiezione saranno presenti il regista e i rappresentanti del Comune di Losone e del Festival. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Grazie al contributo del Comune di Losone e alla collaborazione con la Comunità tariffale Arcobaleno, il trasporto pubblico nella zona 30 della CTA è incluso nel biglietto nel giorno di validità.
Il legame tra Schmidhauser e il Festival risale al 1993, quando ricevette il Pardo d'argento alla carriera. L'attore era stato ricordato anche durante la scorsa edizione della rassegna con "Uli der Knecht" (1954), il film diretto da Franz Schnyder che lo vedeva nei panni del protagonista. L'appuntamento al GranRex permetterà alla popolazione di ritrovare sul grande schermo, o di scoprire per la prima volta, una figura che ha lasciato un segno indelebile nella cultura e nel cinema svizzeri.