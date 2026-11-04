Alloggi in proprietà, i prezzi scendono. Anche in Ticino

Su base annua, la proprietà abitativa resta sensibilmente più costosa: a fine ottobre i prezzi d'offerta per le case unifamiliari si attestavano al 3,1% al di sopra dei livelli dell'anno precedente. Per gli appartamenti di proprietà la crescita su dodici mesi ha raggiunto addirittura il 4,2%.

Marcate disparità regionali

Forte calo dei prezzi d'offerta per le case unifamiliari in Ticino (-1,5%), terzo ribasso più marcato dopo Svizzera centrale (-2,5%) e orientale (-1,9%), in un mercato ovunque negativo tranne che sull'Altopiano (+1,1%). Per gli appartamenti il trend è invece eterogeneo: scende nettamente la Svizzera orientale (-2,4%), mentre avanzano Altopiano (+1,4%), Svizzera nord-occidentale (+0,8%) e Zurigo (+0,4%).