Dietro ai grandi... ci sono altri grandi

La serata del 7 novembre raccoglie il testimone da altri eventi precedenti, ma vira decisamente alla ricerca di un taglio originale. «L'anno scorso parlavamo con Francesco e a un certo punto mi dice: ma sai, sarebbe bello fare un evento dedicato ai grandi musicisti che hanno lavorato coi big, che però non hanno mai usufruito di quel cono di luce che gli spetta di diritto», prosegue. «Abbiamo cominciato a ragionare, a guardarci attorno, a capire se a livello di panorama italiano, e anche un po' più in là, ci fosse mai stato qualcuno che avesse pensato a questo format. E ci siamo resi conto che questo format non esisteva».

Quella di sabato è definita dagli organizzatori una «puntata zero», che è stata possibile grazie alle amicizie e alle conoscenze di Palmieri nel mondo musicale italiano. Ecco così che sul palco della Sala Congressi saliranno Filippo Destrieri, il tastierista storico di Franco Battiato; Massimo Volpe, cofondatore insieme a Renzo Arbore dell'Orchestra Italiana; Michele Schembri, autore, compositore e produttore per Mina, Sal Da Vinci, Bobby Solo, Billy Cobham e molti altri.