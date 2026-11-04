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Dietro ai grandi... ci sono altri grandi

Come è nata la serata-evento benefica del 7 novembre, nella quale verranno omaggiati alcuni colossi della musica italiana
Dietro ai grandi... ci sono altri grandi
Dietro ai grandi... ci sono altri grandi
IMAGO / Independent Photo Agency Int. - Italy Photo Press
Renzo Arbore, Franco Battiato e Renato Zero: saranno omaggiati a Muralto il 7 novembre.
di Fabio CaironiGiornalista
Dietro ai grandi... ci sono altri grandi
Come è nata la serata-evento benefica del 7 novembre, nella quale verranno omaggiati alcuni colossi della musica italiana

MURALTO - Hanno suonato e scritto per Renato Zero, Mia Martini, Pino Daniele, Franco Battiato, ma i loro nomi non compaiono quasi mai sulle locandine. A loro è dedicata la manifestazione in programma sabato in Ticino, organizzata dall'associazione "Sotto un cielo di stelle": un premio internazionale ai collaboratori dei grandi artisti italiani, con l'incasso destinato in beneficenza.

L'idea è nata da una chiacchierata tra Robertino Bay, dell'associazione "Sotto un cielo di stelle", e Francesco Antonio Palmieri, produttore e autore che ha lavorato con Renato Zero, Aleandro Baldi, Marco Masini e Riccardo Cocciante. «Ci siamo conosciuti a Roma, al Teatro Brancaccio e da quell'incontro casuale è nata un'amicizia inossidabile», racconta Bay.

La serata del 7 novembre raccoglie il testimone da altri eventi precedenti, ma vira decisamente alla ricerca di un taglio originale. «L'anno scorso parlavamo con Francesco e a un certo punto mi dice: ma sai, sarebbe bello fare un evento dedicato ai grandi musicisti che hanno lavorato coi big, che però non hanno mai usufruito di quel cono di luce che gli spetta di diritto», prosegue. «Abbiamo cominciato a ragionare, a guardarci attorno, a capire se a livello di panorama italiano, e anche un po' più in là, ci fosse mai stato qualcuno che avesse pensato a questo format. E ci siamo resi conto che questo format non esisteva».

Quella di sabato è definita dagli organizzatori una «puntata zero», che è stata possibile grazie alle amicizie e alle conoscenze di Palmieri nel mondo musicale italiano. Ecco così che sul palco della Sala Congressi saliranno Filippo Destrieri, il tastierista storico di Franco Battiato; Massimo Volpe, cofondatore insieme a Renzo Arbore dell'Orchestra Italiana; Michele Schembri, autore, compositore e produttore per Mina, Sal Da Vinci, Bobby Solo, Billy Cobham e molti altri.

MURALTO
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Poche parole, tanta musica
"I grandi dietro i grandi" alterna racconti ed esibizioni dal vivo. I musicisti porteranno aneddoti e ricordi delle collaborazioni con i big, ma lo spazio maggiore sarà riservato alla musica. «Abbiamo deciso che le parole saranno poche, mirate, perché vogliamo dare spazio alla musica dal vivo», dice Roby. «Suoneranno tutti gli artisti che interverranno. Sono previsti omaggi a Gino Paoli, Mia Martini, Renzo Arbore, Pino Daniele e Franco Battiato, oltre ai brani portati dai singoli ospiti». Da sottolineare l'amichevole partecipazione di Pierluigi Salvadeo al sassofono e al clarinetto.

Al pianoforte si siederà anche Palmieri, direttore artistico della manifestazione. «Porterà qualcosa di molto bello e delicato, qualcosa che veramente lascerà a bocca aperta», anticipa Roby, pur avvertendo che l'amico «tendenzialmente è molto schivo» e preferisce restare dietro le quinte: «Alla fine lo chiameremo sul palco per ringraziarlo. Riusciremo sicuramente a convincerlo a salire e a suonarci qualcosa».

A sostegno del Care Team Ticino
Come per tutte le attività dell'associazione, l'incasso, dedotte le spese vive, va in beneficenza. Quest'anno il destinatario è il Care Team Ticino, l'organismo che offre sostegno psicologico d'urgenza dopo incidenti e disgrazie. «È molto capillare sul territorio, conta operatori formati che sono in grado di gestire tutte le situazioni che purtroppo richiedono un supporto psicologico», sottolinea Bay.

Già in cantiere la seconda edizione
La seconda edizione, assicura Bay, ci sarà. Sui nomi, invece, bocche cucite: «Abbiamo la fortuna di poter, tra virgolette, pescare da un roster di artisti che si sono proposti per venire ed essere premiati». Nonostante un profilo volutamente basso in fase di lancio, il passaparola tra gli addetti ai lavori ha sorpreso gli organizzatori. Palmieri ha ricevuto molte telefonate da parte di musicisti, che avrebbero gradito molto essere coinvolti in questa iniziativa. «Pur non avendo fatto inizialmente un grande battage pubblicitario, c'è stata una cassa di risonanza che ci ha lasciati veramente sorpresi. Ci ha fatto capire che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta».

Intanto la prevendita per sabato è agli sgoccioli: «Sono rimasti pochi biglietti, veramente pochi». Trovare i ticket per la serata su Biglietteria.ch.

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