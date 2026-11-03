Aeroporto di Lugano-Agno: «Dov’è finito il rapporto dell’Ispettorato del lavoro?»

Un questionario a trenta dipendenti

Come già riportato nei mesi scorsi, l’Ispettorato aveva avviato un’indagine attraverso un questionario anonimo di una quarantina di domande, sottoposto a circa trenta collaboratori. Al termine delle verifiche era prevista la stesura di un rapporto destinato al municipale responsabile del dossier aeroportuale e alla responsabile delle risorse umane della Città.

I risultati erano attesi tra la metà e la fine di agosto. A distanza di oltre due mesi - sottolinea Beretta Piccoli -, non è ancora chiaro se il documento sia stato consegnato, quali conclusioni contenga e se il Municipio abbia adottato eventuali provvedimenti.