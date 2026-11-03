Si cerca il nuovo direttore delle Biblioteche cantonali
Avviato il concorso, l'entrata in funzione è fissata al 1° maggio 2027
BELLINZONA - Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha aperto il concorso per la direzione delle Biblioteche cantonali, con sede principale a Lugano. Il posto può essere occupato a tempo pieno oppure al 50%, ma in quest'ultimo caso unicamente nella forma del job sharing tra due tempi parziali. Le candidature vanno presentate entro il 24 novembre, come si legge oggi sul Foglio ufficiale.
La funzione, inserita nella classe 13, prevede uno stipendio annuo compreso tra 103'632 e 167'309 franchi, tredicesima inclusa, per un impiego al 100%. L'entrata in funzione è fissata al 1° maggio 2027 o a una data da convenire. Oltre alla sede principale di Lugano, il concorso indica come sedi secondarie Bellinzona, Locarno e Mendrisio.
Chi otterrà l'incarico dovrà assicurare la conduzione generale delle quattro Biblioteche cantonali e del Sistema bibliotecario ticinese (SBT) sotto il profilo biblioteconomico, finanziario e amministrativo, sovrintendere alla conservazione, alla valorizzazione e all'accrescimento del patrimonio librario e documentario e garantire la gestione e lo sviluppo professionale delle risorse umane. Tra i compiti figura anche quello di elaborare, promuovere e accompagnare processi di sviluppo, innovazione e riorganizzazione «in risposta all'evoluzione sociale, culturale e tecnologica», oltre a curare e intensificare la rete di relazioni con partner e omologhi a livello cantonale e nazionale.
Sul fronte dei requisiti, il Cantone chiede un titolo accademico completo (bachelor e master o licenza), di preferenza in una disciplina umanistica, e una comprovata esperienza professionale in funzioni dirigenziali presso una biblioteca o un'altra istituzione culturale, insieme a una buona conoscenza dell'ambito bibliotecario ticinese e svizzero, dell'Amministrazione pubblica e del territorio. Il diploma di bibliotecaria/o o di specialista in informazione e documentazione, o una formazione giudicata equivalente, costituisce titolo preferenziale. Sono richieste ottime conoscenze dell'italiano, in conversazione e redazione, e una buona conoscenza del tedesco e/o del francese, oltre a spirito di iniziativa, attitudine al lavoro di gruppo e spiccate capacità relazionali, comunicative e di mediazione.
Il bando segnala inoltre la necessità di essere disponibili a lavorare al di fuori delle fasce obbligatorie di presenza, per compiti di rappresentanza e in occasione di eventi culturali. L'orario di lavoro è di 42 ore settimanali per un rapporto d'impiego al 100%, flessibile o secondo le esigenze di servizio, e le condizioni di nomina o incarico sono quelle previste dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e dal relativo Regolamento. Le candidature vanno inoltrate esclusivamente online: altre forme non saranno ritenute valide.