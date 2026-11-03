Si cerca il nuovo direttore delle Biblioteche cantonali

Chi otterrà l'incarico dovrà assicurare la conduzione generale delle quattro Biblioteche cantonali e del Sistema bibliotecario ticinese (SBT) sotto il profilo biblioteconomico, finanziario e amministrativo, sovrintendere alla conservazione, alla valorizzazione e all'accrescimento del patrimonio librario e documentario e garantire la gestione e lo sviluppo professionale delle risorse umane. Tra i compiti figura anche quello di elaborare, promuovere e accompagnare processi di sviluppo, innovazione e riorganizzazione «in risposta all'evoluzione sociale, culturale e tecnologica», oltre a curare e intensificare la rete di relazioni con partner e omologhi a livello cantonale e nazionale.

Sul fronte dei requisiti, il Cantone chiede un titolo accademico completo (bachelor e master o licenza), di preferenza in una disciplina umanistica, e una comprovata esperienza professionale in funzioni dirigenziali presso una biblioteca o un'altra istituzione culturale, insieme a una buona conoscenza dell'ambito bibliotecario ticinese e svizzero, dell'Amministrazione pubblica e del territorio. Il diploma di bibliotecaria/o o di specialista in informazione e documentazione, o una formazione giudicata equivalente, costituisce titolo preferenziale. Sono richieste ottime conoscenze dell'italiano, in conversazione e redazione, e una buona conoscenza del tedesco e/o del francese, oltre a spirito di iniziativa, attitudine al lavoro di gruppo e spiccate capacità relazionali, comunicative e di mediazione.