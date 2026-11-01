Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Dalla Florida alle Alpi

Kieran L. era cresciuto a Pensacola, in Florida, e nel luglio del 2020 si era trasferito ad Austin, in Texas. Lì lavorava come cameriere e si allenava in una palestra di arrampicata. Online aveva raggiunto un pubblico sempre più ampio con i video delle sue uscite in montagna, seguiti da numerosi follower su Instagram.

Le sue spedizioni lo avevano portato sul Monte Rainier, sul Monte Shasta, nel parco nazionale di Yosemite e sul Monte Bianco. Voleva trasferirsi a Chamonix, racconta la sorella. Con il coinquilino Eli H. aveva programmato un viaggio di tre settimane tra Svizzera, Italia e Francia. I due erano arrivati il 13 ottobre e il rientro era previsto per il 30 ottobre.