Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
L'alpinista statunitense di 20 anni era conosciuto online per i suoi video sulle scalate e aveva programmato un lungo viaggio sulle Alpi con un amico
L'alpinista statunitense di 20 anni era conosciuto online per i suoi video sulle scalate e aveva programmato un lungo viaggio sulle Alpi con un amico
ZERMATT - Un alpinista americano di 20 anni è morto martedì 27 ottobre dopo una caduta sul Cervino. Poco prima di iniziare l'ascensione, Kieran L. aveva pubblicato un video girato alla capanna Hörnli: nelle immagini, come riferito da 20 Minuten, si vedono l'amico e coinquilino Eli H., la montagna e le cime circostanti. Poche ore dopo il giovane è morto su quella che è probabilmente la vetta più conosciuta della Svizzera.
«Si sono verificate delle frane nelle vicinanze, a un'altitudine di circa 3500 metri», ha scritto la polizia cantonale vallesana in un comunicato diffuso il giorno successivo. Un elicottero di Air Zermatt ha individuato poco dopo il disperso nella zona, ma ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso.
Secondo quanto riferito dalla sorella, Precenia N., la famiglia è stata informata della morte dal consolato statunitense in Svizzera. Il ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze esatte dell'incidente.
Dalla Florida alle Alpi
Kieran L. era cresciuto a Pensacola, in Florida, e nel luglio del 2020 si era trasferito ad Austin, in Texas. Lì lavorava come cameriere e si allenava in una palestra di arrampicata. Online aveva raggiunto un pubblico sempre più ampio con i video delle sue uscite in montagna, seguiti da numerosi follower su Instagram.
Le sue spedizioni lo avevano portato sul Monte Rainier, sul Monte Shasta, nel parco nazionale di Yosemite e sul Monte Bianco. Voleva trasferirsi a Chamonix, racconta la sorella. Con il coinquilino Eli H. aveva programmato un viaggio di tre settimane tra Svizzera, Italia e Francia. I due erano arrivati il 13 ottobre e il rientro era previsto per il 30 ottobre.
Il saluto dell'amico
Eli H. ha salutato il compagno di cordata su Instagram: «Stavamo scalando il Cervino il 27 ottobre, è caduto rovinosamente e non ce l'ha fatta». E ha aggiunto: «Mi consola sapere che è morto facendo ciò che amava, e sono contento di essere stato lì, così non era solo».
Prima della scalata, Kieran aveva parlato al telefono con la madre. Secondo la sorella, le aveva detto: «Ehi mamma, non succederà niente. Ma se dovesse succedere, sappi che sono morto facendo ciò che amavo».
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