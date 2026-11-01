Swiss, biglietti aerei più cari: «Dobbiamo compensare l'aumento dei costi»

Un'ulteriore incognita riguarda i rapporti con il personale di volo. Come riferisce il «SonntagsBlick», il contratto collettivo di lavoro dei piloti scadrà alla fine del 2026 e le trattative non hanno ancora portato a un accordo. Sullo sfondo si profila quindi il rischio di uno sciopero. Fehlinger punta però a una soluzione negoziata: «Uno sciopero non sarebbe positivo per nessuno. Non per i nostri ospiti, non per le nostre pilote e i nostri piloti e nemmeno per i tanti altri collaboratori». Il CEO ha inoltre confermato la disponibilità della compagnia a ricorrere a una mediazione esterna per favorire un'intesa.