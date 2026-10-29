Scontro tra treni, mancano all'appello 29 persone
Sale il bilancio della tragedia ferroviaria di Urda. Sono 107 i feriti, 18 in condizioni critiche. Si indaga su un possibile guasto al sistema di sicurezza.
Sale il bilancio della tragedia ferroviaria di Urda. Sono 107 i feriti, 18 in condizioni critiche. Si indaga su un possibile guasto al sistema di sicurezza.
TOLEDO - La Spagna si è svegliata a lutto dopo la tragedia ferroviaria di Urda, nella provincia di Toledo, dove il tamponamento di due treni sulla linea dell'alta velocità tra Madrid e Siviglia ha provocato almeno 68 morti e 107 feriti, di cui 18 in condizioni critiche. È questo il bilancio provvisorio comunicato dal presidente della Castiglia-La Mancia, Emiliano Garcia-Page.
Le operazioni di ricerca proseguono tra i rottami dei convogli Ave Renfe e Iryo, coinvolti nell'incidente e precipitati in un terrapieno. Il numero delle vittime potrebbe ancora aumentare: sono 29 le segnalazioni di persone disperse presentate alla Guardia Civil dai familiari che non sono riusciti a rintracciare i propri cari. Tra queste potrebbero esserci anche persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale, ma non ancora identificate.
Sul fronte delle indagini, la magistratura ha vietato l'accesso all'area dell'incidente alle persone non autorizzate e disposto il divieto di rimuovere qualsiasi elemento dalla zona, con l'obiettivo di preservare prove e indizi utili a ricostruire le cause della tragedia.
Le prime ipotesi investigative si concentrano su un possibile guasto informatico al sistema di sicurezza e segnalamento Lzb, al quale sarebbe seguito un presunto errore umano. Secondo questa ricostruzione, il treno Renfe avrebbe ricevuto l'autorizzazione a ripartire mentre il convoglio Iryo si trovava ancora fermo sui binari, 25 chilometri più avanti. Un errore che non sarebbe stato corretto in tempo, rendendo inevitabile l'impatto. Si tratta tuttavia di ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez si recherà in mattinata al Centro di coordinamento operativo integrato di Toledo per partecipare alla riunione di monitoraggio dell'emergenza e seguire gli interventi di soccorso, come comunicato dalla Moncloa. Il governo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale per le vittime della sciagura.
La tragedia arriva appena nove mesi dopo un altro grave incidente ferroviario avvenuto sulla stessa linea dell'alta velocità tra Madrid e Siviglia. All'altezza di Adamuz, nella provincia di Cordoba, uno scontro che aveva coinvolto un treno Alvia di Renfe e un Frecciarossa di Iryo aveva provocato 46 vittime.