Scontro tra treni, mancano all'appello 29 persone

Sul fronte delle indagini, la magistratura ha vietato l'accesso all'area dell'incidente alle persone non autorizzate e disposto il divieto di rimuovere qualsiasi elemento dalla zona, con l'obiettivo di preservare prove e indizi utili a ricostruire le cause della tragedia.

Le prime ipotesi investigative si concentrano su un possibile guasto informatico al sistema di sicurezza e segnalamento Lzb, al quale sarebbe seguito un presunto errore umano. Secondo questa ricostruzione, il treno Renfe avrebbe ricevuto l'autorizzazione a ripartire mentre il convoglio Iryo si trovava ancora fermo sui binari, 25 chilometri più avanti. Un errore che non sarebbe stato corretto in tempo, rendendo inevitabile l'impatto. Si tratta tuttavia di ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti.