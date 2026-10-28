«Siher non ha incitato alla violenza ma alla disobbedienza civile»

Non ha riconosciuto le esigenze cautelari, come il pericolo di fuga, scrivendo che non è vero che volesse «rendersi irreperibile», ma che, quando è stato perquisito il 24 ottobre, era a Milano a casa di amici solo «in vista della manifestazione». E soprattutto la giudice ha cancellato i «gravi indizi di colpevolezza» sulle ipotesi di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e di violenza organizzata in manifestazioni pubbliche, nuovo reato introdotto con il più recente decreto sicurezza, proprio pochi giorni dopo la guerriglia urbana e le devastazioni del fine settimana 17-18 ottobre.

La gip in 37 pagine di ordinanza, analizzando uno ad uno i post dell'esponente dei Giovani palestinesi, rimarca proprio come lui non si sia mai «ispirato alle gravi violenze» di Milano, «neppure menzionate quale modello delle forme di protesta da lui proposte». In pratica, nei suoi messaggi la Procura ci legge il sostegno e l'organizzazione di una «sommossa», mentre la gip valuta che si è «di fatto limitato a promuovere una mobilitazione collettiva, 'consapevole'» e «la formazione di una coscienza collettiva». Non voleva «arrecare un grave danno allo Stato», né «intimidire la popolazione», come sostenuto dai pm nel delineare l'aggravante del terrorismo.