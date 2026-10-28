La Fed lascia i tassi invariati, almeno per ora

Perché una pausa sui tassi appare plausibile al momento

La decisione arriva in un contesto economico complesso. A settembre, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 3,7% su base annua, quasi il doppio dell'obiettivo del 2% fissato dalla Fed. A spingere l'inflazione sono soprattutto i rincari energetici, legati anche alla guerra in Iran, ma contribuiscono pure il boom dell'intelligenza artificiale e la tenuta dei consumi. Parallelamente, la crescita dell'occupazione ha mostrato un netto rallentamento. «Né l'inflazione né l'occupazione forniscono ai banchieri centrali un segnale chiaro», ha osservato Christian Scherrmann, capo economista USA di DWS.

Il presidente della Fed, Kevin Warsh, continua tuttavia a considerare prioritaria la stabilità dei prezzi. Secondo Stephan Bales, esperto di economia statunitense presso la banca di sviluppo tedesca KfW, un ulteriore rialzo dei tassi entro la fine dell'anno appare difficilmente evitabile, considerata la persistente pressione inflazionistica. Anche la Banca centrale europea dovrebbe mantenere invariati i propri tassi nella riunione di giovedì a Francoforte. Gli economisti prevedono che il tasso sui depositi resterà al 2,5%, nonostante l'aumento dell'inflazione.