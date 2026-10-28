«In mare 3 dei 4 sottomarini nucleari»

Si tratta di un'iniziativa del tutto «inusuale», secondo gli esperti, tanto più che - stando alla fonte citata dal Times - uno dei sottomarini in questione risulta in effetti essere dotato a bordo di armi nucleari (missili balistici Trident II). Non è ovviamente chiaro dove le unità siano state dislocate in navigazione, né i motivi delle tre missioni contemporanee.

I media presentano comunque la cosa come possibile indicazione di un miglioramento delle capacità operative di questo comparto cruciale della Royal Navy: in larga parte bloccato da intoppi tecnici e interventi di revisione o manutenzione negli ultimi anni. «Miglioramento» destinato nelle parole di alcuni analisti ad essere «notato sia dagli alleati della Nato sia dai nemici del Regno Unito», Mosca in primis.