«Gli allenatori? Con la salute non si scherza»

Avversari in difficoltà - «Ho notato che contro i bianconeri gli avversari commettono spesso errori clamorosi. A Thun, per esempio, il Lugano ha segnato tre gol nati proprio da errori evidenti. Gli avversari sanno che contro i bianconeri bisogna giocare a mille e questo li porta a sbagliare di più. Quando sei sotto pressione, gli errori aumentano. Anche contro il Lucerna c'è stato un lancio di Mai per Dos Santos davvero incredibile, di 60 metri. Un errore grottesco... Fossi stato l'allenatore del Lucerna mi sarei arrabbiato tantissimo».

Quali le insidie verso il titolo? - «La stanchezza, qualche infortunio... Ma ripeto: hanno i ricambi giusti. E attenzione a parlare di fallimento, una parola che sento usare spesso ma che non ritengo corretta. Se il Lugano non vincesse il campionato sarebbe una delusione, non un fallimento. Mai come quest'anno, oltre allo Young Boys, non ci sono altre squadre davvero pronte a competere. Per questo sarebbe una delusione, anche se in una stagione le insidie sono sempre dietro l'angolo. Il livello è davvero basso. Nel weekend ho visto Basilea-GC e sono rimasto profondamente deluso: due squadre senza qualità».