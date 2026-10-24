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Kompany ricoverato dopo il malore: «È stabile, ma resterà fuori per settimane»

Il direttore sportivo del Bayern Monaco ha rassicurato sulle condizioni dell’allenatore belga. «Dovrà stare in ospedale ancora qualche giorno».
Kompany ricoverato dopo il malore: «È stabile, ma resterà fuori per settimane»
Tom Weller/dpa
di 20min.ch | Agence France-Presse
Kompany ricoverato dopo il malore: «È stabile, ma resterà fuori per settimane»
Il direttore sportivo del Bayern Monaco ha rassicurato sulle condizioni dell’allenatore belga. «Dovrà stare in ospedale ancora qualche giorno».
CALCIO: Risultati e classifiche

MONACO DI BAVIERA - Vincent Kompany è ancora ricoverato in ospedale dopo il malore accusato venerdì pomeriggio al centro di allenamento del Bayern Monaco. Le condizioni del tecnico belga sono «stabili», ma la sua assenza dalla panchina bavarese potrebbe protrarsi per diverse settimane. Lo ha annunciato sabato il direttore sportivo del club, Max Eberl, durante una conferenza stampa.

«Prima la buona notizia: è stabile. Ieri è crollato in campo e ora è in ospedale, dove resterà ancora qualche giorno, il tempo necessario per chiarire, esaminare e verificare tutto», ha dichiarato Eberl, rassicurando sulle condizioni dell'allenatore.

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Bayern in ansia, Kompany ricoverato in ospedale dopo un malore

Per il momento, tuttavia, non è possibile stabilire quando Kompany potrà tornare al lavoro. «Dobbiamo prima scoprire cosa è successo e come, poi rifletteremo con calma su cosa significhi per i tempi di recupero. Non fisseremo alcuna scadenza. E non parleremo di giorni, ma di settimane», ha precisato il direttore sportivo. Eberl ha poi sottolineato l'importanza della salute rispetto agli impegni sportivi: «Questo mostra ancora una volta che il calcio non è la cosa più importante nella vita. Forse la seconda, forse la terza. La cosa più importante è la salute».

Il malore arriva dopo un periodo complicato per il tecnico belga. La settimana precedente, Kompany era stato colpito da un virus che lo aveva costretto a rimanere lontano dalla squadra per alcuni giorni. Era poi tornato in panchina mercoledì sera, in occasione della sfida di Champions League contro l'Arsenal, terminata 2-2. L'ex nazionale belga aveva riconosciuto di non aver ascoltato abbastanza i segnali del proprio corpo.

Venerdì pomeriggio, dopo aver diretto l'allenamento della prima squadra in preparazione della trasferta a Friburgo, Kompany si era trattenuto al centro sportivo per seguire una seduta della formazione riserve. Proprio in quel momento si era improvvisamente accasciato. Soccorso sul posto, era stato trasportato in ambulanza in una clinica di Monaco, dove era stato ricoverato per «esami approfonditi», come comunicato dal Bayern Monaco nella serata di venerdì. Al momento non sono state rese note le cause del malore.

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