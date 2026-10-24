Kompany ricoverato dopo il malore: «È stabile, ma resterà fuori per settimane»

Per il momento, tuttavia, non è possibile stabilire quando Kompany potrà tornare al lavoro. «Dobbiamo prima scoprire cosa è successo e come, poi rifletteremo con calma su cosa significhi per i tempi di recupero. Non fisseremo alcuna scadenza. E non parleremo di giorni, ma di settimane», ha precisato il direttore sportivo. Eberl ha poi sottolineato l'importanza della salute rispetto agli impegni sportivi: «Questo mostra ancora una volta che il calcio non è la cosa più importante nella vita. Forse la seconda, forse la terza. La cosa più importante è la salute».

Il malore arriva dopo un periodo complicato per il tecnico belga. La settimana precedente, Kompany era stato colpito da un virus che lo aveva costretto a rimanere lontano dalla squadra per alcuni giorni. Era poi tornato in panchina mercoledì sera, in occasione della sfida di Champions League contro l'Arsenal, terminata 2-2. L'ex nazionale belga aveva riconosciuto di non aver ascoltato abbastanza i segnali del proprio corpo.