HCAP/SWISS LEAGUE
Simone Terraneo in prestito al Visp
Il difensore ticinese dell'Ambrì in Swiss League per accumulare minuti di gioco
TiPress
Fonte HCAP
Simone Terraneo in prestito al Visp
Il difensore ticinese dell'Ambrì in Swiss League per accumulare minuti di gioco
VISP - L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver prestato tramite licenza B il difensore Simone Terraneo al Visp.
Il giocatore sarà a disposizione del Visp da subito, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità sul ghiaccio e accumulare minuti di gioco. Il prestito prevede la possibilità per l’HCAP di richiamare il giocatore in qualsiasi momento in caso di necessità.
Il club biancoblù «augura a Simo buona fortuna per il proseguo della sua stagione».
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