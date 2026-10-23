Bayern in ansia, Kompany ricoverato in ospedale dopo un malore

Kompany era già apparso debilitato durante la vittoria per 6-1 contro il Lipsia. Era riuscito a parlare ai giocatori, ma aveva poi dovuto sdraiarsi su un divano nel suo spogliatoio, sia all’intervallo sia dopo la partita, riferisce «Bild». Aveva inoltre rinunciato alle interviste televisive e alla conferenza stampa.

Vecchie cicatrici