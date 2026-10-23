Bayern in ansia, Kompany ricoverato in ospedale dopo un malore
Indebolito da un virus da diversi giorni, il tecnico belga del Bayern Monaco è stato trasferito d’urgenza in ospedale questo venerdì.
Indebolito da un virus da diversi giorni, il tecnico belga del Bayern Monaco è stato trasferito d’urgenza in ospedale questo venerdì.
MONACO DI BAVIERA - Le condizioni di salute di Vincent Kompany destano preoccupazione in Germania. Secondo «Bild», l’allenatore del Bayern è stato trasportato venerdì pomeriggio in un ospedale di Monaco, accompagnato da un medico d’urgenza. Sky Sports riferisce che il tecnico si sarebbe accasciato dopo l’allenamento. Poco prima, un elicottero era atterrato al centro sportivo del club tedesco.
Il tecnico belga, 40 anni, è debilitato da diversi giorni a causa di un’infezione virale. «Ha avuto un virus per tutta la settimana, con cui ha lottato, e prendeva costantemente vitamine», aveva spiegato il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl.
Kompany era già apparso debilitato durante la vittoria per 6-1 contro il Lipsia. Era riuscito a parlare ai giocatori, ma aveva poi dovuto sdraiarsi su un divano nel suo spogliatoio, sia all’intervallo sia dopo la partita, riferisce «Bild». Aveva inoltre rinunciato alle interviste televisive e alla conferenza stampa.
Vecchie cicatrici
Sempre secondo il quotidiano tedesco, l’infezione avrebbe provocato complicazioni legate a vecchie cicatrici, rendendo difficili anche semplici sforzi, come salire le scale.
Dopo aver saltato l’allenamento di lunedì, Kompany non aveva nemmeno diretto l’ultima seduta prima della sfida di Champions League contro l’Arsenal. Al suo posto, il vice Aaron Danks si era presentato davanti alla stampa. Mercoledì, però, il belga era tornato in panchina per il pareggio per 2-2 contro i Gunners.
Due giorni dopo, le sue condizioni avrebbero dunque reso necessario il ricovero in ospedale. La natura esatta delle complicazioni resta, per il momento, sconosciuta.