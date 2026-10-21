Incidente mortale in Valle di Blenio: travolge un 85enne e si dà alla fuga

ACQUAROSSA - Un pedone di 85 anni ha perso la vita questa sera, mercoledì 21 ottobre, poco dopo le 20, in un incidente stradale avvenuto a Corzoneso, nel territorio di Acquarossa, Valle di Blenio. L'anziano è stato investito da un'automobile il cui conducente si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.