Incidente mortale in Valle di Blenio: travolge un 85enne e si dà alla fuga
La Polizia è ancora alla ricerca del responsabile, che non si è fermato dopo l’investimento. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi.
La Polizia è ancora alla ricerca del responsabile, che non si è fermato dopo l’investimento. La strada è rimasta chiusa per consentire i rilievi.
ACQUAROSSA - Un pedone di 85 anni ha perso la vita questa sera, mercoledì 21 ottobre, poco dopo le 20, in un incidente stradale avvenuto a Corzoneso, nel territorio di Acquarossa, Valle di Blenio. L'anziano è stato investito da un'automobile il cui conducente si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.
Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, l'automobilista stava percorrendo via Lucomagno in direzione di Olivone quando, per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, ha investito il pedone, un cittadino svizzero domiciliato nella regione.
La fuga dopo l'investimento
Anziché fermarsi, il conducente ha proseguito la sua corsa, allontanandosi dal luogo dell'incidente.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Acquarossa e i soccorritori di Tre Valli Soccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'85enne non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.
È stato inoltre richiesto l'intervento del Care Team per fornire sostegno psicologico.
Strada chiusa al traffico
Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente, la strada è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata.
L'appello della polizia
Eventuali testimoni che avessero assistito all'incidente o fossero in possesso di informazioni utili al rintraccio del veicolo coinvolto sono pregati di contattare la Centrale comune d'allarme (CECAL) al numero 0848 25 55 55.
In base ai primi accertamenti, il veicolo coinvolto potrebbe essere un'automobile di colore nero, presumibilmente di marca Ford.
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