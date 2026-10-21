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Dalla "banca occulta" al permesso B: i legami svizzeri del 62enne arrestato a Lugano

L'uomo avrebbe riciclato denaro illecito in criptovalute, operando tra diverse società svizzere e italiane.
Dalla "banca occulta" al permesso B: i legami svizzeri del 62enne arrestato a Lugano
Guardia di Finanza
Fonte Rsi
elaborata da Redazione
Dalla "banca occulta" al permesso B: i legami svizzeri del 62enne arrestato a Lugano
L'uomo avrebbe riciclato denaro illecito in criptovalute, operando tra diverse società svizzere e italiane.

LUGANO - Aveva vissuto ufficialmente in Svizzera per circa un anno e mezzo, tra la fine del 2022 e la metà del 2024. Ed era titolare di un permesso B rilasciato dal Canton San Gallo.

Questo è quanto ricostruito dalla RSI in merito all'arresto di un 62enne napoletano a Lugano, nell'ambito di una maxi inchiesta antimafia che ha portato alla scoperta di una «banca occulta» legata alla 'ndrangheta e alla camorra nel Milanese.

CANTONE
Maxi operazione antimafia: un arresto in Ticino

L'uomo è stato fermato questa mattina all'alba, mercoledì 21 ottobre, in un appartamento in affitto a Cassarate. La sua presenza in Ticino, tuttavia, non era occasionale. Secondo la RSI, negli ultimi anni aveva soggiornato sulle rive del Ceresio decine di volte, con visite brevi ma regolari, diventate sempre più frequenti negli ultimi tempi.

Il 62enne avrebbe avuto un ruolo preciso nell'organizzazione criminale: riciclare il denaro di provenienza illecita attraverso la conversione in criptovalute. Il suo nome risulta inoltre collegato a diverse società, tra cui una con sede a Zugo, attiva in passato nel settore delle valute digitali e attualmente in liquidazione.

La vicenda richiama anche il dibattito sui controlli per il rilascio dei permessi di soggiorno. Proprio lo scorso settembre, il Parlamento sangallese ha approvato a larga maggioranza una mozione che chiede di introdurre l'obbligo sistematico di presentare il casellario giudiziale.

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