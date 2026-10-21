Dalla "banca occulta" al permesso B: i legami svizzeri del 62enne arrestato a Lugano

L'uomo è stato fermato questa mattina all'alba, mercoledì 21 ottobre, in un appartamento in affitto a Cassarate. La sua presenza in Ticino, tuttavia, non era occasionale. Secondo la RSI, negli ultimi anni aveva soggiornato sulle rive del Ceresio decine di volte, con visite brevi ma regolari, diventate sempre più frequenti negli ultimi tempi.

Il 62enne avrebbe avuto un ruolo preciso nell'organizzazione criminale: riciclare il denaro di provenienza illecita attraverso la conversione in criptovalute. Il suo nome risulta inoltre collegato a diverse società, tra cui una con sede a Zugo, attiva in passato nel settore delle valute digitali e attualmente in liquidazione.