Dal ragazzino che ci prova all’anziano che fa il furbo: in viaggio sul bus senza biglietto

Tolleranza zero verso eventi violenti

«Nel 2021, prima di diventare capo team, ho sporto denuncia per tentata aggressione», racconta. «È successo un giorno, in tarda mattinata, nel Locarnese. L’utente che avevo controllato, sprovvisto di un titolo di trasporto valido, non mi aveva dato i suoi dati. Stava scendendo dal bus. Avevo in mano il telefono di servizio e ha pensato che lo stessi filmando. In realtà, il dispositivo serve per leggere gli abbonamenti e per svolgere il nostro lavoro. Lui pensava lo stessi filmando, quindi è tornato indietro e ha tentato di tirarmi un pugno in testa. Non ha sferrato il colpo, però. Poi è fuggito».