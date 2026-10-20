Troppi frontalieri? La Lega chiede di intervenire
Un'interrogazione presentata da Omar Wicht chiede al Municipio di Lugano di sollecitare il Cantone per valutare nuove misure a tutela dei residenti.
Un'interrogazione presentata da Omar Wicht chiede al Municipio di Lugano di sollecitare il Cantone per valutare nuove misure a tutela dei residenti.
LUGANO - Il Municipio di Lugano intende chiedere al Consiglio di Stato di attivarsi presso la Confederazione per valutare l'applicazione della nuova clausola di salvaguardia regionale prevista dal pacchetto Bilaterali III? È quanto vuole sapere il consigliere comunale leghista Omar Wicht, che ha presentato un'interrogazione all'Esecutivo cittadino.
Al centro dell'atto parlamentare c'è il rafforzamento della clausola di salvaguardia, approvato dal Consiglio degli Stati il 29 settembre 2026. Una disposizione che, secondo quanto evidenziato nell'interrogazione, consentirebbe al Ticino di chiedere l'attivazione di misure specifiche in presenza di gravi difficoltà economiche o sociali.
Wicht richiama in particolare la situazione di Lugano, principale polo economico cantonale, sottolineando l'elevata concentrazione di frontalieri impiegati nel terziario avanzato e nei servizi. Una presenza che, secondo il consigliere comunale, avrebbe ripercussioni sul traffico, sul costo degli alloggi, sulla pressione esercitata sui servizi sociali comunali e sul dumping salariale.
Da qui la richiesta di chiarire se il Municipio ritenga che la situazione del territorio giustifichi un intervento e se sia disposto a sollecitare formalmente il Governo cantonale affinché sottoponga la questione al Consiglio federale.
Le domande al Municipio
1. Il Municipio è a conoscenza della nuova clausola di salvaguardia regionale sancita nel settembre 2026 e della facoltà esplicita per il Ticino di chiederne l'attivazione?
2. Ritiene il Municipio che i numeri sproporzionati sopra esposti configurino quella "grave difficoltà economica o sociale" richiesta dalla legge per attivare la clausola?
3. Intende il Municipio scrivere formalmente al Consiglio di Stato affinché presenti al Consiglio federale richiesta di esame della clausola di salvaguardia con misure circoscritte al Cantone Ticino, come previsto dal DFAE?
4. In caso negativo, per quali motivi il Municipio ritiene di non dover intervenire a tutela dei residenti luganesi?