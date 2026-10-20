Troppi frontalieri? La Lega chiede di intervenire

Wicht richiama in particolare la situazione di Lugano, principale polo economico cantonale, sottolineando l'elevata concentrazione di frontalieri impiegati nel terziario avanzato e nei servizi. Una presenza che, secondo il consigliere comunale, avrebbe ripercussioni sul traffico, sul costo degli alloggi, sulla pressione esercitata sui servizi sociali comunali e sul dumping salariale.

Da qui la richiesta di chiarire se il Municipio ritenga che la situazione del territorio giustifichi un intervento e se sia disposto a sollecitare formalmente il Governo cantonale affinché sottoponga la questione al Consiglio federale.