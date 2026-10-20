Se l'IA rischia di inghiottire le pensioni

«Nel caso siano stati effettuati investimenti di questo genere, sulla base di quali criteri e valutazioni sono state assunte le relative decisioni? La direzione dell'IPCT ha elaborato un'analisi specifica dei rischi finanziari legati alla possibile formazione e allo scoppio di una bolla speculativa nel settore dell'intelligenza artificiale?» E ancora, «Il Consiglio di amministrazione dell'IPCT è stato informato dell'eventuale presenza di questi investimenti e dei rischi specifici che comportano?»