Se l'IA rischia di inghiottire le pensioni
Un'interrogazione di Matteo Pronzini chiede al Consiglio di Stato di fare piena luce sugli eventuali investimenti da parte dell'IPCT nelle big tech dell'intelligenza artificiale
BELLINZONA - L'intelligenza artificiale potrebbe inghiottire le pensioni degli assicurati all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino? La domanda è, volutamente, iperbolica, ma condensa il senso d'allarme espresso all'attenzione del Consiglio di Stato in un'interrogazione presentata oggi dal Movimento per il socialismo.
Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi ─ dopo una lunga premessa in cui viene messo in evidenza il momento di forte espansione del mercato obbligazionario svizzero che, in virtù dei suoi tassi d'interesse bassi, è sempre più coinvolto nella corsa ai finanziamenti legati all'IA; settore che assorbe quantità enormi di risorse ma al contempo registra importanti perdite, che crescono di anno in anno ─ chiedono in particolare al governo di fare «piena luce» sul portafoglio attuale (e futuro) dell'IPCT.
«Naturalmente, non tutte le obbligazioni comportano gli stessi rischi, né una crisi dell'IA determinerebbe automaticamente l'insolvenza di grandi gruppi diversificati come Amazon o Alphabet. Proprio per questo risulta indispensabile conoscere la natura esatta dei titoli acquistati, la loro scadenza, il loro merito creditizio, la loro concentrazione nei portafogli e i rischi effettivamente assunti», si legge nell'atto.
Una dozzina di domande tra presente e futuro
Una volontà che si traduce in una dozzina di domande, rivolte all'esecutivo cantonale, a cui viene chiesto in primo luogo se l'IPCT detiene al momento obbligazioni «emesse da grandi gruppi tecnologici statunitensi impegnati nello sviluppo dell'intelligenza artificiale» e «in caso affermativo, a quanto ammonta il valore complessivo di questi investimenti».
«Nel caso siano stati effettuati investimenti di questo genere, sulla base di quali criteri e valutazioni sono state assunte le relative decisioni? La direzione dell'IPCT ha elaborato un'analisi specifica dei rischi finanziari legati alla possibile formazione e allo scoppio di una bolla speculativa nel settore dell'intelligenza artificiale?» E ancora, «Il Consiglio di amministrazione dell'IPCT è stato informato dell'eventuale presenza di questi investimenti e dei rischi specifici che comportano?»
Se, al contrario, l'IPCT non dovesse avere obbligazioni di questo tipo nel proprio portafoglio, l'MPS chiede se «prevede di acquistarne nel prossimo futuro, direttamente o indirettamente» e se «nel caso siano previsti futuri investimenti di questo genere, il Cda sarà preventivamente coinvolto in una valutazione specifica dei rischi». Infine, «non ritengono gli organi competenti dell'IPCT che, di fronte alle crescenti incertezze finanziarie e ai rischi speculativi legati all'intelligenza artificiale, sia necessario adottare un orientamento particolarmente prudente, evitando investimenti che potrebbero mettere a repentaglio il patrimonio previdenziale e, di conseguenza, gli interessi delle persone assicurate?»