Jeep rubata, non è stata colpa del garage

Il furto

Tra febbraio e marzo di quell'anno, il proprietario estingue il leasing pagando 31'977,25 franchi per riscattare il veicolo. Successivamente, disdice l'assicurazione, con effetto dal 1° marzo, e restituisce le targhe. Poi, nella notte tra il 16 e il 17 giugno di quello stesso anno, la brutta sorpresa: la Jeep viene rubata dal piazzale del garage.

Per il proprietario del veicolo la responsabilità del furto è del garage che, a suo dire, non aveva adottato le misure di sicurezza adeguate. E così, nel febbraio 2024, avvia una causa civile e chiede un risarcimento di 60'361 franchi, poi ridotto a 52'461 franchi più interessi. Stando all'uomo, il contratto imponeva alla società precisi obblighi di custodia e protezione, incompatibili con il parcheggio del veicolo in uno spazio esterno accessibile al pubblico e privo di videosorveglianza. Lo stesso sostiene inoltre di aver ricevuto rassicurazioni sull'esistenza di adeguati sistemi di sicurezza e coperture assicurative, richiamando alcuni scambi di messaggi WhatsApp.