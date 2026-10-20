IA nella musica, stonatura o innovazione? Se ne discute (e poi si suona jazz)

Dalle 18:00 si confronteranno tre punti di vista. Quello artistico sarà portato da Elina Duni, cantante e compositrice tra le voci più autorevoli del jazz europeo contemporaneo. Matthieu Amiguet, musicista e dottore in intelligenza artificiale, offrirà quello scientifico.

Per l’aspetto giuridico interverrà Daniel-André Müller, del servizio giuridico e Public Affairs di Swissperform, esperto di diritto d’autore e diritti affini. Modera il musicista e giornalista Zeno Gabaglio.