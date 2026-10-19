Sannino via da Bellinzona? Finale scontato

Una prova delle incertezze in casa ACB è la “promozione” da un giorno all’altro (e in mezzo alla stagione) di Armando Sadiku a direttore sportivo. Attaccante di razza che al Comunale ha chiuso un’ottima carriera, il 35enne non ha alcuna esperienza in ruoli dirigenziali. Per incidere avrebbe dunque bisogno di tempo, formazione, supporto. È invece stato velocemente spostato dalla panchina (o la tribuna) alla scrivania in una sorta di gioco delle tre carte che difficilmente farà vincere il banco. La sua nomina ha poi di certo influito sul divorzio da Sannino, mister con il quale il patron Sergi si è scontrato a margine dell’amichevole con il Collina d’Oro e che ad Armando - che già dall’anno scorso con lui non aveva un rapporto solidissimo - avrebbe dovuto rendere conto dopo mesi spesi a far valere la propria posizione.