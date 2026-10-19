Putin lancia l’idea di un summit a tre

Putin ha avanzato l'idea del vertice a tre durante una telefonata con Trump del 9 ottobre, secondo un ex funzionario dell'intelligence russa. Nel corso della stessa conversazione è stato inoltre raggiunto un accordo che prevede l'acquisto, da parte degli Stati Uniti, di gasolio russo, facilitandone al contempo la vendita sul mercato globale. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che sono in corso discussioni riguardo a un possibile incontro.

«Non c'è ancora una visione chiara sull'incontro in sé o sui suoi potenziali punti all'ordine del giorno, sebbene tutte e tre le parti riconoscano l'ipotesi che un tale incontro possa aver luogo», ha detto al Wall Street Journal. Un alto funzionario USA ha precisato che Trump non ha ancora dato il suo assenso a un vertice del genere. Tuttavia, secondo la stessa fonte, il presidente potrebbe mostrarsi aperto all'idea, dato il suo desiderio di mantenere la promessa elettorale di porre fine alla guerra. Trump aveva affermato che il conflitto si sarebbe concluso «il primo giorno» del suo nuovo mandato. Secondo le fonti informate sulle trattative, il Cremlino ha suggerito di tenere il dialogo trilaterale a margine del prossimo vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC) - di cui i tre Paesi sono membri - previsto per il 18 e 19 novembre a Shenzhen, polo tecnologico nel sud della Cina.