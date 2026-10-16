La proposta: «Il postino non deve più passare ogni giorno»

Meno filiali tradizionali, più agenzie nei negozi

La trasformazione immaginata dai Verdi liberali non riguarda soltanto le lettere. Grossen vuole concedere alla Posta maggiore autonomia nella scelta delle modalità con cui garantire i propri servizi, compresa la possibilità di sostituire le filiali tradizionali con agenzie postali o servizi a domicilio.Il presidente del partito ritiene che le esperienze già realizzate nei negozi di paese dimostrino i vantaggi di questo modello.

«In passato, quando una filiale postale veniva sostituita da un'agenzia, si incontrava sempre una forte resistenza. Se oggi si chiede un parere alla gente, tutti dicono che la situazione è molto migliore di prima», afferma.Il motivo, secondo Grossen, è soprattutto pratico: le agenzie inserite nei negozi consentono spesso di effettuare operazioni postali con orari più ampi e maggiore comodità.Ma una rete sempre più ridotta di uffici postali non rischia di penalizzare gli anziani e le persone che hanno difficoltà a utilizzare smartphone e computer?Grossen respinge questa generalizzazione e cita alcuni dati: il 93% delle persone con più di 60 anni utilizza Internet e quasi l'80% lo fa quotidianamente.