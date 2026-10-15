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Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video

Difficoltà dei negozi nel centro della Capitale: i commercianti di via Teatro si rimboccano le maniche. E decidono spontaneamente di abbellire la strada per attirare i passanti. Ma funziona davvero?
Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
Davide Giordano tio.ch
di Patrick ManciniGiornalista
Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
Difficoltà dei negozi nel centro della Capitale: i commercianti di via Teatro si rimboccano le maniche. E decidono spontaneamente di abbellire la strada per attirare i passanti. Ma funziona davvero?

BELLINZONA - «L'idea è nata parlando tra di noi. Esercenti e commercianti hanno dato luce a questo progetto». È Sandra Ignorato, responsabile di un negozio di ottica, a illustrare per prima il concetto che sta dietro la nuova via Teatro a Bellinzona. «Volevamo rendere la strada più piacevole e più accogliente per chi transita», afferma con orgoglio.

Foto e shopping
Ma come? Bellinzona non era quella città "morta" in cui i negozianti piangono, si lamentano e magari falliscono anche? All'ombra dei castelli in realtà c'è tanta voglia di rimboccarsi le maniche. Diverse le iniziative lanciate dalla Società dei commercianti di recente. E ora spuntano anche idee che nascono da singoli gruppi di imprenditori.

Come quella di via Teatro che propone decorazioni a tema, a seconda del periodo e della stagione. Cosa si spera in estrema sintesi? Che il passante si fermi, attratto dagli abbellimenti. Magari li fotografi. E già che c'è, si dedichi anche allo shopping.

Dal rosa alle bandierine
«Tutto è iniziato a maggio – rammenta Werushka Figura, un'altra commerciante –. Il Giro d'Italia aveva sconfinato in Svizzera, passando anche per Bellinzona. Lì avevamo decorato via Teatro completamente in rosa».

«Da quel momento – spiega Susanna Zonca, un'altra negoziante – ci siamo accorti che tutta la gente si fermava, faceva le foto, guardava e apprezzava. E allora ci siamo detti perché non continuare in questa direzione. E così poi siamo passati alle bandierine per i mondiali di calcio».

Niente spoiler
«Attualmente la via è decorata con le foglie autunnali – fa notare Daniela Loisi che ha un negozio nei paraggi –. Quale sarà la decorazione in vista del periodo natalizio? Non possiamo spoilerare. Vi lasciamo la suspense della sorpresa».

In quel momento passa lungo la via il municipale Mauro Minotti. Il suo giudizio? «Approvo pienamente». E poi scatta una foto ricordo col suo smartphone.

«È un'idea interessante, molto carina», commenta un'altra passante. «Rende vivo questo angolo di città. Bellinzona dovrebbe essere tutta così», dice il ragazzo al suo fianco.

Ricetta vincente
«La strada è sempre più popolata – rivela l'esercente Luciano Di Sandro –. Significa che l'iniziativa sta funzionando».

Sì. L'iniziativa pare funzionare. Anche se per tirare un bilancio esaustivo occorrerà ancora attendere qualche mese. «Per richiamare il turismo bisogna dare un incipit – sottolinea un giovane che lavora in un negozio di specialità italiane –. Altrimenti è normale che la gente non viene. Noi ci siamo lanciati. E siamo contenti».

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