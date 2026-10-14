Formazione luganese per 10 oculisti africani
I medici seguiranno una formazione dedicata alla chirurgia della cataratta
LUGANO - Dieci medici oculisti provenienti da Etiopia e Mali arriveranno a Lugano per seguire un percorso di formazione specialistica nella chirurgia della cataratta. Dal 19 al 21 ottobre parteciperanno al Cataract Surgery Course organizzato dalla Fondazione ESASO nel suo Training Center di Viganello.
La loro partecipazione è resa possibile da SeeWorld, il progetto promosso da ESASO per favorire l’accesso alla formazione oftalmologica avanzata dei professionisti che lavorano in contesti con risorse sanitarie specialistiche limitate.
Durante le tre giornate, i medici seguiranno lezioni teoriche, dimostrazioni chirurgiche e attività pratiche. Tornati nei rispettivi Paesi, potranno applicare le competenze acquisite e condividerle nelle strutture sanitarie in cui operano. L’obiettivo è estendere l’impatto del progetto ad altri professionisti e pazienti.
Gli oculisti sono stati segnalati dalle organizzazioni non governative CBM, Ojos del mundo e Licht für die Welt, attive in programmi di sviluppo e rafforzamento dei servizi sanitari in Etiopia e Mali. Si tratta di professionisti già inseriti nei sistemi sanitari locali e impegnati nello sviluppo delle cure oftalmologiche.
La Fondazione ESASO, Scuola europea di studi avanzati in oftalmologia con sede a Lugano, organizza programmi educativi e scientifici per oculisti di diversi Paesi, combinando conoscenze teoriche e attività pratiche.
La partecipazione dei dieci medici è stata finanziata da fondazioni svizzere e internazionali, le cui donazioni hanno contribuito a coprire formazione, viaggio, alloggio e attività didattiche. Il loro arrivo a Lugano rappresenta la prima concretizzazione della campagna SeeWorld.