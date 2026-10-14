Formazione luganese per 10 oculisti africani

Durante le tre giornate, i medici seguiranno lezioni teoriche, dimostrazioni chirurgiche e attività pratiche. Tornati nei rispettivi Paesi, potranno applicare le competenze acquisite e condividerle nelle strutture sanitarie in cui operano. L’obiettivo è estendere l’impatto del progetto ad altri professionisti e pazienti.

Gli oculisti sono stati segnalati dalle organizzazioni non governative CBM, Ojos del mundo e Licht für die Welt, attive in programmi di sviluppo e rafforzamento dei servizi sanitari in Etiopia e Mali. Si tratta di professionisti già inseriti nei sistemi sanitari locali e impegnati nello sviluppo delle cure oftalmologiche.