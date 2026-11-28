Ecco il Niederreiter che non t'aspetti: «Voglio andarmene da qui»
Nino Niederreiter non ha ancora trovato la forma ottimale in questa stagione. Il rapporto apparentemente compromesso con l’allenatore non aiuta di certo.
Nino Niederreiter non ha ancora trovato la forma ottimale in questa stagione. Il rapporto apparentemente compromesso con l’allenatore non aiuta di certo.
WINNIPEG - Nino Niederreiter non è certo il tipo di giocatore che crea problemi. Nel corso della sua carriera, la star svizzera della NHL si è anzi guadagnata la reputazione di impeccabile uomo di squadra, apprezzato dai compagni e sempre pronto a mettersi al servizio del gruppo.
Proprio per questo hanno sorpreso le sue recenti dichiarazioni alla SRF. Il grigionese ha dato libero sfogo alla sua frustrazione per la situazione ai Winnipeg Jets e non ha risparmiato critiche all’allenatore Scott Arniel. Il rapporto tra i due sembra ormai compromesso.
Poco spazio per lo svizzero
In questa stagione Niederreiter ha disputato soltanto 11 delle 26 partite. Nelle ultime cinque gare il 34enne non è nemmeno stato inserito nella formazione. Eppure, a suo dire, è in perfette condizioni fisiche.
Dalle sue parole è emersa tutta l’amarezza per la situazione. «Il problema più grande in questo momento è che l’allenatore stesso non sa esattamente come, dove e cosa», ha affermato Niederreiter senza mezzi termini. Nemmeno gli ultimi colloqui con Arniel sono stati particolarmente piacevoli. «Lui ha la sua opinione, io la mia. Devo accettarlo», ha detto lo svizzero.
Il grigionese non ha nascosto di auspicare una partenza anticipata da Winnipeg. «Spero che ci sia una possibilità per eventualmente andarmene. Sarebbe la cosa migliore per me personalmente», ha affermato.
Oltre 1'000 partite in NHL
Un trasferimento in un’altra franchigia della NHL è una possibilità, ma l’operazione non sarebbe semplice, visti il suo contratto e lo stipendio annuo di quattro milioni di dollari. Sul piano del rendimento, inoltre, Niederreiter non è ancora riuscito a esprimersi al meglio in questa stagione: nelle gare disputate non ha messo a referto né gol né assist.
Alla sua 16ª stagione in NHL, il grigionese ha già disputato 1'041 partite e raccolto quasi 500 punti. Nel corso della sua carriera ha sempre avuto un posto da titolare. Il cinque volte medagliato d’argento ai Mondiali si è detto ancora convinto delle proprie capacità. «So di poter ancora giocare bene e di poter avere un posto in una squadra».