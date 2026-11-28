Dalle sue parole è emersa tutta l’amarezza per la situazione. «Il problema più grande in questo momento è che l’allenatore stesso non sa esattamente come, dove e cosa», ha affermato Niederreiter senza mezzi termini. Nemmeno gli ultimi colloqui con Arniel sono stati particolarmente piacevoli. «Lui ha la sua opinione, io la mia. Devo accettarlo», ha detto lo svizzero.