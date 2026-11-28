Mentre i bianconeri erano impegnati a preparare e consumare la trasferta ceca, gli svizzerocentrali si sono concentrati sull’incrocio di Super League, che per loro potrebbe valere l’ingresso nella top-6 della classifica. Basterebbe questo per far capire quanto complicata, per il fresco di rinnovo Grgic e per i compagni, sarà la gita alla thermoplan arena, dove è prevista un'altra giornatina da brividi (con le massime intorno ai 2°C) e dove tuttavia i biancoblù non sono finora stati irreprensibili, centrando appena tre vittorie in sette partite.