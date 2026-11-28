Insidia-Lucerna per il Lugano
Sfida complicata per i bianconeri
I ticinesi sono nel pieno di un tour de force.
Sfida complicata per i bianconeri
I ticinesi sono nel pieno di un tour de force.
LUCERNA - Nel pieno del suo ultimo tour de force dell’anno, reduce dalla sconfitta (condita da prestazione opaca) rimediata a Jablonec in Conference League e dalla vittoria (con prestazione altalenante) colta in casa contro il Grasshopper in campionato, il Lugano è pronto a tornare nuovamente in campo. Lo farà domani, domenica (ore 14), quando andrà a far visita a un Lucerna riposato e rinvigorito.
Mentre i bianconeri erano impegnati a preparare e consumare la trasferta ceca, gli svizzerocentrali si sono concentrati sull’incrocio di Super League, che per loro potrebbe valere l’ingresso nella top-6 della classifica. Basterebbe questo per far capire quanto complicata, per il fresco di rinnovo Grgic e per i compagni, sarà la gita alla thermoplan arena, dove è prevista un'altra giornatina da brividi (con le massime intorno ai 2°C) e dove tuttavia i biancoblù non sono finora stati irreprensibili, centrando appena tre vittorie in sette partite.
Altro “problema” di cui deve tener conto Mattia Croci-Torti è quello legato al turnover, obbligato in alcuni ruoli (Ajeti, per esempio, sconterà la seconda di due giornate di squalifica) e che dovrà essere “scientifico” pensando all’ormai prossimo impegno in Coppa Svizzera.
Già perché una volta rientrati da Lucerna, i ticinesi non avranno tempo per tirare il fiato: mercoledì sono infatti attesi a San Gallo per un pericoloso ottavo di finale della coppa nazionale. Anche il Lucerna sarà in campo nel torneo e dovrà muoversi verso San Gallo… non affronterà però i biancoverdi di Super League quanto invece i cugini del Wil. Avversario rispettabilissimo ma che, non ce ne voglia, da sesto della Challenge League non toglie il sonno a mister Portmann, che sarà completamente concentrato sulla sfida di campionato di domenica.
Gestione delle forze e di un momento di scarsa brillantezza; Mattia Croci-Torti riuscirà a risolvere l’enigma-Lucerna?
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|14
|37
|12
|1
|1
|38
|16
|22
|2
|Young Boys
|14
|31
|9
|4
|1
|44
|27
|17
|3
|Sion
|14
|29
|9
|2
|3
|31
|18
|13
|4
|S.Gallo
|14
|23
|7
|2
|5
|26
|24
|2
|5
|Zurigo
|14
|22
|6
|4
|4
|27
|28
|-1
|6
|Servette
|14
|17
|5
|2
|7
|17
|18
|-1
|7
|Lucerna
|14
|16
|4
|4
|6
|23
|28
|-5
|8
|Basilea
|14
|15
|4
|3
|7
|21
|27
|-6
|9
|Thun
|14
|14
|4
|2
|8
|29
|40
|-11
|10
|Vaduz
|14
|11
|3
|2
|9
|26
|31
|-5
|11
|Grasshopper
|14
|11
|2
|5
|7
|17
|31
|-14
|12
|FC Lausanne-Sport
|14
|8
|1
|5
|8
|14
|25
|-11