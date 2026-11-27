A lungo incapaci di controllare la partita contro quella che è - classifica alla mano - la squadra più in difficoltà del campionato, i sopracenerini hanno costretto i loro tifosi a una serata di passione e mugugni. Poco ispirati e anche nervosi, per almeno 40' sono infatti andati a sbattere contro la caparbia resistenza dei modesti Aviatori, che hanno fatto il compitino ma, nonostante ciò, hanno comunque “preoccupato”. E dire che per i ticinesi la sfida si era presto messa bene: al 10’ infatti Joly, in powerplay, ha dato un comodo quanto illusorio vantaggio. Poi però, troppo fallosi (quattro penalità tra la metà del primo e quella del secondo terzo), i padroni di casa hanno perso ritmo e distanze, finendo con il favorire il gioco dei rivali, arrivati al pari con Lindroth al 25’, a segno dalla blu anche approfittando di un Wüthrich non impeccabile. Il malumore locale ha toccato il picco intorno al 15’ della seconda frazione quando, in un minuto di 5 contro 3 l’Ambrì non è riuscito a lasciare il segno. I nuvoloni neri si sono in ogni caso dissolti presto: una nuova superiorità è infatti stata concretizzata ancora da Joly, che al 38’ ha assicurato il secondo vantaggio biancoblù.

Aver cominciato l'ultimo tempo avanti nel punteggio ha un po' rasserenato i ticinesi che, dimostratisi in grado di gestire la situazione, hanno incanalato il match sui giusti (per loro) binari. Il punto trovato da Lukas Landry al 47' ha poi dato ulteriore confidenza ai leventinesi che, maturi, hanno controllato fino al 59', fino al nuovo gol (a porta vuota) di Joly, e poi fino alla sirena garantendosi così tre punti buoni per confermarsi al quarto posto della classifica.