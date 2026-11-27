Ma come è nata la folle idea di combinare il tiro con la balestra e le acrobazie aeree? «Una mattina mi stavo allenando al bersaglio – ricorda Nicol – mentre lei faceva i suoi esercizi. A un tratto le è venuta l'idea: "Senti, ma perché non provi, mentre faccio i trucchi, a tirarmi le frecce addosso?"». Una proposta estrema per chiunque, ma non per Kimberly, per cui il vuoto è letteralmente casa: «Faccio discipline aeree da quando ho sette anni, mi sento molto meglio per aria che coi piedi per terra», spiega.