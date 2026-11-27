Belli e dannati, la coppia che ama il rischio e gioca col pericolo
Balestra, vuoto e adrenalina pura: gli artisti del circo Knie si alternano come tiratore e bersaglio umano in un'esibizione estrema. Da venerdì gli spettacoli ad Agno.
Balestra, vuoto e adrenalina pura: gli artisti del circo Knie si alternano come tiratore e bersaglio umano in un'esibizione estrema. Da venerdì gli spettacoli ad Agno.
AGNO - In una coppia la fiducia è tutto, ma farsi scagliare frecce dal partner mentre si volteggia a quattro metri d'altezza è su un altro livello. Questa è la quotidianità di Kimberly Zavatta e Nicol Nicols, acrobati del circo Knie e protagonisti di questo video, che si alternano regolarmente nel ruolo di bersaglio umano. Il paradosso? Kimberly ammette di essere terrorizzata... dallo scoppio dei palloncini.
Ma come è nata la folle idea di combinare il tiro con la balestra e le acrobazie aeree? «Una mattina mi stavo allenando al bersaglio – ricorda Nicol – mentre lei faceva i suoi esercizi. A un tratto le è venuta l'idea: "Senti, ma perché non provi, mentre faccio i trucchi, a tirarmi le frecce addosso?"». Una proposta estrema per chiunque, ma non per Kimberly, per cui il vuoto è letteralmente casa: «Faccio discipline aeree da quando ho sette anni, mi sento molto meglio per aria che coi piedi per terra», spiega.
Nel loro numero i due si scambiano spesso i ruoli. Eppure, tra chi impugna l'arma e chi aspetta il colpo, Kimberly ha una preferenza netta: «Preferisco essere il bersaglio. Il tiratore ha una grandissima responsabilità, credo sia la posizione più difficile». Un peso emotivo confermato dallo stesso Nicol, che però ci tiene a ricordare l'estrema difficoltà del compito della moglie, chiamata a fargli da bersaglio «mentre compie acrobazie a quattro metri dal suolo».
«So che quello che faccio a volte può essere fatale – ammette Kimberly –, ma se ti ossessioni con quest'idea non riesci più a vivere». Un mix di pericolo e precisione che ha radici profonde. Kimberly è infatti alla settima generazione di una famiglia circense: «Ce l'abbiamo un po' nel sangue», osserva.
Ma riuscirebbero a smettere da un giorno all'altro? L'isolamento forzato della pandemia ha già fornito la risposta. «Non potersi esibire è stato davvero difficile», riconosce lei. «Sarebbe impossibile. Siamo troppo abituati a convivere con questa adrenalina. È ciò che ti spinge sempre al limite, a dare sempre di più nello spettacolo» prosegue Nicol.
E proprio per spingere questo limite ancora più in là, la coppia sta già studiando nuove evoluzioni dopo il classico tiro alla Guglielmo Tell. «Abbiamo qualcosa in mente, ma vogliamo aspettare di avere un po' più di esperienza prima di provare acrobazie più rischiose. Per il momento non posso rivelare nulla» conclude Kimberly.
Nel frattempo, il pubblico potrà ammirarli in azione per tre giorni di fila: l'appuntamento con i loro spettacoli è da oggi, venerdì 27, fino a domenica 29 novembre ad Agno.